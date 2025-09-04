Trump smatra da Putin i Zelenski nisu spremni na pregovore, ali postoji razlog zašto je ova zima ključna

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je i dalje predan postizanju mirovnog sporazuma između Rusije i Ukrajine unatoč sve većoj neizvjesnosti oko izgleda za održavanje razgovora oči u oči između ruskog predsjednika Vladimira Putina i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, izvijestio je CBS News u četvrtak.

"Pratim to, vidim to i razgovaram o tome s predsjednikom Putinom i predsjednikom Zelenskim", rekao je Trump u telefonskom intervjuu za CBS News u srijedu.

"Nešto će se dogoditi, ali oni još nisu spremni. Ali nešto će se dogoditi. Napravit ćemo to."

Trump je u srijedu rekao da planira održati razgovore o ratu u Ukrajini idućih dana nakon što njegov samit s Putinom na Aljasci u kolovozu nije uspio postići napredak. Dužnosnik Bijele kuće rekao je kako se očekuje da će Trump u četvrtak telefonski razgovarati sa Zelenskim.

Moskva ne može biti mjesto održavanja sastanka

Putin je u srijedu također izjavio da je spreman sastati se sa Zelenskim ako ukrajinski predsjednik dođe u Moskvu, ali da svaki takav sastanak mora biti dobro pripremljen i dovesti do opipljivih rezultata. Ukrajinski ministar vanjskih poslova odbacio je prijedlog da Moskva bude mjesto održavanja takvog sastanka.

Govoreći o nedavnom napadu Rusije na Ukrajinu, u kojem je ubijeno 15 ljudi, Trump je za CBS News rekao da je nezadovoljan situacijom, ali da će nastaviti inzistirati na mirovnom sporazumu. Istaknuo je kako misli da će se sve riješiti, ali da pregovori s Rusijom nisu jednostavni.

"Iskreno, mislio sam da bi onaj sa Rusijom bio lakši od onih koje sam zaustavio, ali čini se da je to nešto što je malo teže", ocijenio je.

Trump je frustriran zbog svoje nemogućnosti da zaustavi borbe, koje su započele ruskom invazijom na Ukrajinu u veljači 2022., nakon što je u početku predvidio da će moći brzo okončati rat kada je preuzeo dužnost u siječnju.

'Nadolazeća zima bit će teška za Rusiju'

Andrej Gurkov, ruski novinar i analitičar koji živi u Njemačkoj, u intervjuu za tagesschau.de objasnio je da rat i sankcije postaju sve skuplji za Rusiju, a gospodarstvo pokazuje jasne znakove pogoršanja. Rat iscrpljivanja protiv Ukrajine postao je rat iscrpljivanja i za rusko gospodarstvo.

"Vjerujem da će nadolazeća zima biti vrlo teška za Kremlj i mogla bi utjecati na njegovu spremnost na pregovore u proljeće", kaže Gurkov. Rješenje je, smatra, nastaviti vršiti pritisak sankcijama.

"Putinova nada počiva na Trumpu, da će mu nekako pomoći i vršiti pritisak na Ukrajinu. I Putin se nada da će Europljani oslabiti i odustati od svojih napora. Upravo to ne bi smjeli učiniti", dodaje.

