Traje identifikacija žrtava strašne nesreće u Lisabonu! Provjerili smo ima li Hrvata među njima

Portugal je zadesila strašna tragedija. Prema najnovijim informacijama, u iskakanju iz tračnica 140 godina stare uspinjače Gloria, jedne od glavnih turističkih atrakcija u Lisabonu, poginulo je 17 osoba.

Još 23 osoba prevezeno je u bolnicu, od kojih je nekoliko u kritičnom stanju.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova upitali smo imaju li informacije o hrvatskim državljanima koji su u Lisabonu.

"U stalnom smo kontaktu s Veleposlanstvom Republike Hrvatske u Portugalu. U tijeku je postupak identifikacije žrtava. Prema informacijama Veleposlanstva Republike Hrvatske u Lisabonu i trenutačno dostupnim saznanjima, nema stradalih hrvatskih državljana u nesreći koja je pogodila Portugal. O svim novim informacijama pravodobno ćemo vas izvijestiti", odgovorili su za Net.hr.

Ministar Grlić Radman oglasio se na X-u:

"Duboko sam ožalošćen tragičnom nesrećom u Lisabonu. Izražavam iskrenu sućut žrtvama i njihovim obiteljima. Hrvatska u potpunosti surađuje s portugalskim narodom u ovom teškom trenutku", napisao je.

Uspinjača Gloria jedna je od najpoznatijih znamenitosti Lisabona. Otvorena je 1885. godine, a elektrificirana tri desetljeća kasnije. Njezina čuvena žuta vozila ključan su dio prijevoza u brdovitom dijelu Lisabona.

Ruta na kojoj se dogodila nesreća duga je oko 275 metara i povezuje trg Restauradores sa slikovitim Bairro Altom. Iako je koriste i lokalni stanovnici, iznimno je popularna među turistima.