Trumpov ICE deportirao desetke ruskih azilanata, među njima i vojnik (25): 'Cijelim putem je plakao

Američka imigracijska služba deportirala je desetke ruskih tražitelja azila u Moskvu, među njima i vojnika optuženog zbog dezerterstvo, koji je u međuvremenu uhićen, doznaje The Guardian.

Najmanje dva leta američke Službe za imigraciju i carine (ICE) poletjela su iz glavnog pritvornog centra u Aleksandriji u Louisiani i sletjela u Kairo u Egiptu. Ondje su tražitelji azila, u suradnji egipatskih i ruskih vlasti, prebačeni na letove za Moskvu, tvrde svjedoci i aktivisti za ljudska prava.

Prvi let je poletio sredinom lipnja, a na njemu je bilo oko 30 ruskih državljana, posljednji, 27. kolovoza, prevezao je otprilike 50 ljudi. "Vezali su nas lisicama i lancima, a zatim nas prisilili da se ukrcamo na ICE-ov avion za Kairo", rekao je jedan od deportiranih, koji je poput ostalih želio ostati anoniman.

Dodao je da su im oduzeli dokumente te da su im nakon dvosatnog zaustavljanja u Egiptu lokalne vlasti naredile da se ukrcaju na let za Moskvu.

U Moskvi su prošli kroz 'filtraciju'

Po dolasku u Moskvu putnici su prošli kroz "filtraciju", odnosno ispitivale su ih ruske sigurnosne službe. Oni bez kaznenih osuda pušteni su na slobodu. Točan broj deportiranih i broj onih koji su zatražili politički azil nije poznat zbog netransparentne i kaotične prakse američkih deportacija.

Među deportiranima 27. kolovoza bio je i bivši ruski vojnik Andrej Vovčenko (25), koji je dezertirao u listopadu 2022. godine. Za njim je raspisana tjeralica, a prijeti mu do 10 godina zatvora. Svjedoci navode da je uhićen odmah po dolasku u Moskvu.

"Molio je da ga ne šalju natrag u Moskvu, ali egipatska ga je policija savladala i vezala. Privezali su ga za sjedalo, a on je cijelim putem od Egipta do Moskve plakao.", rekao je jedan od suputnika.

"Nažalost, naši najgori strahovi se ostvaruju", rekao je ruski aktivist za ljudska prava Vladimir Osečkin, osnivač portala Gulagu.net. "Ljudi kojima je potrebna zaštita, bježeći od Putinovog rata i diktature, mučenja i represije FSB-a, završili su u američkim zatvorima, okovani u narančastim kombinezonima poput kriminalaca. Neki od njih predani su FSB-u i drugim sigurnosnim službama. To je okrutno i sramotno", rekao je Osečkin.

Osečkin je pozvao američke vlasti da zaustave deportacije i provedu temeljitu reviziju slučajeva.

Ruski oporbeni lideri Julija Navaljna, Vladimir Kara-Murza i Ilja Jašin su u srijedu objavili zajedničku izjavu u kojoj pozivaju kanadskom premijeru Marku Carneyju da pruži azil Rusima kojima prijeti deportacija iz SAD-a.

"Ljudi koji su pobjegli od represije Kremlja i Putinovih zatvora završavaju u američkim zatvorima. To je duboko nepravedno. Još gore, američki sudovi sve češće odbijaju zahtjeve za azil i daju izvršnoj vlasti pravo da naše sunarodnjake šalje natrag u Rusiju – gdje to gotovo uvijek znači trenutačno uhićenje od strane Putinovih službi sigurnosti", napisali su u pismu koje je objavio Globe i Mail.

Deportirano najmanje 195.000 ljudi

Donald Trump je u predizbornoj kampanji obećavao masovne deportacije, a njegova administracija je reorganizirala provedbu imigracijskih zakona diljem zemlje. Prema podatcima Guardiana, ICE je pod Trumpom do sada deportirao najmanje 195.000 ljudi.

Broj zahtjeva ruskih državljana za azil u SAD-u naglo porastao nakon invazije na Ukrajinu, jer mnogi Rusi žele napustiti zemlju i izbjeći regrutaciju u vojsku. Od početka rata više od 8.300 Rusa zatražilo je azil u SAD-u, a 2024. godine odobreno je oko 85 posto zahtjeva, pokazuju podaci DHS-a koje je prikupio istraživački centar Trac.

Tijekom većeg dijela mandata Joea Bidena ruskim disidentima i drugim tražiteljima azila u pravilu je dopušten ulazak u SAD uz privremenu dozvolu boravka do završetka postupka. No od 2023. ta se praksa promijenila – mnogi su završili u dugotrajnom pritvoru, neki i dulje od godinu dana, bez jasnih razloga. Takva praksa se dodatno pojačala u Trumpovom mandatu.

Od Trumpove inauguracije tražitelji azila izvještavaju o zlostavljanju i nehumanim uvjetima u američkim pritvorima. Nekoliko deportiranih Rusa rekli su da su u američkom pritvoru pretrpjeli ponovljene slučajeve lošeg postupanja. Jedan muškarac, koji je u svibnju 2024. zatražio politički azil, ispričao je da je ubrzo završio u pritvorskom centru u okrugu Adams u Mississippiju. Opisao je prenapučenost, nehigijenske uvjete i brzo pogoršanje zdravlja.

'Vjerojatno ću umrijeti'

"Imao sam 93 kilograma kad su me zatvorili, a mjesec i pol kasnije težio sam 69 kilograma. Zvao sam rodbinu i govorio im: 'Vjerojatno ću umrijeti'", rekao je.

Muškarac je u SAD ušao legalno preko meksičke granice, kasnije ga je imigracijska služba pozvala na razgovor, a potom je uhićen i zatvoren. "Skupina službenika ICE-a ušla je s oružjem. Vikali su da će se svatko tko pruži otpor suočiti s nasiljem", prisjetio se.

"Satima su nas držali u okovima, bez redovite medicinske skrbi i bez ikakvih informacija o našem pravnom statusu ili mogućem pojavljivanju pred sucem. Imali smo osjećaj da nas tretiraju kao kriminalce, a ne kao ljude koji traže zaštitu od Rusije", dodao je.

Trump je obećao pojačati deportacije u nadolazećim tjednima i mjesecima, zbog čega mnogi Rusi koji su još uvijek u procesu dobivanja azila u SAD-u žive u strahu. "Moga su muža htjeli deportirati prošlog tjedna, no odvjetnik je to uspio spriječiti", rekla je supruga jednog tražitelja azila, koja je dodala da se njezin muž u Rusiji suočava s optužbama za ekstremizam zbog sudjelovanja u protuvladinim prosvjedima.

"Ne mogu ni zamisliti što bi mu se dogodilo da su ga poslali natrag", dodala je.

