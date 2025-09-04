Djeca pronađena u 'kući strave', soba je bila prekrivena izmetom: 'Odvratno je kroz što su prošli'

Bračni par, James Russell Kahl (65) i Carly Kahl (41), iz Sjedinjenih Američkih Država uhićen je nakon što su otkriveni užasni uvjeti u kojima je živjelo njihovih petero djece. Djeca su pronađena u kući bez kreveta, sa zabijenim prozorima, buhama, zidovima spavaćih soba prekrivenim izmetom te s malo odjeće i hrane, rekli su policajci za CBS News.

"To je odvratno. To je jedina riječ kojom se to može opisati. Odvratno", rekla je policajka Ally Wilson. Djeca pronađena u zastrašujućim uvjetima bila su u dobi između 5 i 14 godina.

Državna policija Pennsylvanije u kuću je prvi put pozvana 8. kolovoza kako bi pomogla Službi za djecu i mlade okruga Fayette u rješavanju prijave primljene u vezi s djecom. Njihov otac, James Kahl, navodno je zaključavao djecu u prljavu sobu koja je funkcionirala poput tamnice, držeći ih zatočenima dio dana i cijelu noć.

Policija je unutar kuće pronašla kamere spojene izravno s očevom sobom, a na vratima su bila tri lokota na vanjskoj strani, bez kvake, kako djeca ne bi mogla izaći, dodali su iz policije. U kući su pronašli i električni omamljivač, repliku pištolja, drogu te pribor za konzumaciju droge.

"Jako smo sretni što je član obitelji bio voljan istupiti i prijaviti nam ovo. Zadovoljni smo i radom naše službe za zaštitu djece, koja je odmah uklonila djecu iz kuće, kao i policije iz Belle Vernona, koja je nastavila istragu i nakon toga provela uhićenja", rekao je okružni tužitelj Fayettea Mike Aubele.

Sva su djeca odvedena iz kuće i sada se nalaze pod skrbi službe za mlade. Slučaj je i dalje pod istragom.

