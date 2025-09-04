Plastika na retrovizorima ne štiti od udaraca drugih automobila ili neopreznih prolaznika: Razlog je nevjerojatan

Plastična zaštita na retrovizorima ne štiti od udaraca drugih automobila ili neopreznih prolaznika već ima sasvim logičan razlog, piše El Pais.

To je strategija izbjegavanja instinktivne reakcije kod ptica, posebno tijekom sezone parenja, kada postaju vrlo teritorijalne.

Kad ptice vide svoj odraz u ogledalu, to tumače kao prisutnost druge ptice koja napada njihov teritorij. U pokušaju da ga obrane, napadaju (sebe) kljucanjem i mahanjem krilima, što može uzrokovati štetu.

Izmet oštećuje lak i boju

Osim fizičke štete koju mogu uzrokovati retrovizoru, ptičji izmet dugoročno može oštetiti karoseriju. Ptičje fekalije uništavaju lak na automobilu, a ako predugo stoji, može oštetiti sloj boje.

Vrlo učinkovita tehnika za sprječavanje ovakve štete je prekrivanje bočnih retrovizora plastičnim vrećicama ili posebnim navlakama. Uklanjanjem odraza, ptica više ne doživljava prijetnju i gubi interes.

Za veću učinkovitost, preporučuje se postaviti vrećice odmah nakon parkiranja automobila, pričvršćujući ih čvorom, kopčom ili vrpcom kako ih ne bi otpuhao vjetar. Ova tehnika je posebno korisna u ruralnim područjima.

Inače, ako niste zaštitili retrovizore vrećicama, internetska trgovina prodaje posebne maramice za uklanjanje ptičjeg izmeta. Koštaju oko 18 eura.

POGLEDAJTE VIDEO: Potop u Hrvatskoj: Rekordne kiše, poplave, automobili i vinogradi pod vodom