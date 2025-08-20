Na Učki se već dva desetljeća prati svaki lepet krila, a ovako se brinu o pticama

PRSTENOVANJE SELICA /

Na svom tisućama kilometara dugom putu prema toplijim krajevima ptice selice zaustavljaju se i na Učki. Nekima je to odmorište na putovanju od sjevera Europe do juga Afrike. Na obroncima ih čekaju stručnjaci koji ih označavaju.

Na nekoliko minuta ptica je upala u zamku, a nježno je izvlači ornitologinja Iva. Danima, kaže nam sluša glasanje ovog vijoglava, a sada joj se osmjehnula sreća pa će ga i prstenovati! "Gledajte, on oponaša zmiju i on sad nas želi preplašiti tako da mislimo da gledamo zmiju, a ne pticu, po tom je dobio ime, po tom izvijanju glave", kaže Iva Šoštarić, ornitologinja Udruge za zaštitu prirode Biom.

Na obroncima Učke gotovo dva desetljeća prati se svaki lepet krila ptica selica! One tu zastaju na putu prema toplijim krajevima u kojima će prezimiti. Više doznajte u priči Maje Brkljača.