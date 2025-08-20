Sutkinja koja je oslobodila mladića zbog ZDS je supruga Vice Batarela: Pravni stručnjaci ukazuju na jednu stvar

Općinski prekršajni sud u Zagrebu donio je presudu da mladić koji je večer uoči Thompsonova koncerta uzviknuo 'Za dom spremni', nije kriv zbog izvikivanja tog pokliča.

"...u radosnom iščekivanju koncerta M. P. Thompsona, gdje su se svirale i pjevale njegove pjesme na ulicama Zagreba, između ostalog izrečene su riječi "Za dom spremni" u eter prilikom javljanja uživo. Nije narušen javni red i mir građana, niti bi isti kao takav predstavljao manifestaciju rasističke ideologije...", stoji u obrazloženju presude.

Tako je sutkinja Mirela Prstec Batarelo obrazložila odluku. Smatra da je pozdrav, iako nedvojbeno korišten za vrijeme NDH, putem Hrvatske vojske postao dijelom Domovinskog rata.

Treba li MUP procesuirati i predsjednika Sabora i ministre?

U obrazloženju presude navodi da nije na sudu da arbitrira u ideološkim i javnim prijeporima. "...postavlja se pitanje: treba li onda tužitelj (MUP, op. a.) biti dosljedan i procesuirati sve sudionike povijesnog koncerta, njih pola milijuna, među njima i predsjednika Sabora i nazočne ministre?", stoji u obrazloženju presude.

Najčešći problem je ističu pravni stručnjaci - neujednačena sudska praksa.

"Mislim da je trebalo ne samo sudska praksa - nego i zakonski regulirati što se može što ne i što je zabranjeno - prema meni svi ti znakovi i pokliči trebaju biti striktno zabranjeni", kaže odvjetnik Branko Šerić.

Čekaju se sudski epilozi

U dijelu svojih dosadašnjih presuda na tu temu upravo se Visoki prekršajni sud poziva na preporuke vijeća za suočavanje s prošlošću prema kojima ima dvostruku konotaciju. Dopustiv je jedino u komemorativne svrhe u sjećanje na poginule pripadnike HOS-a u Domovinskom ratu. Dok je Ustavni sud u više odluka naveo da je riječ o pozdravu - koji nije u skladu s hrvatskim Ustavom.

"Smatram da se sudovi ne bi trebali pozivati na zaključke od Povjerenstva za to što se ne radi o izvoru prava. Jest da to povjerenstvo ima određeni autoritet i njegovi zaključci imaju neku snagu ali nisu izvor prava i nije uopće presude bazirati na tim zaključcima", kaže odvjetnica Vesna Alaburić.

I dok se čekaju daljni sudski epilozi - policija i dalje provodi kriminalistička istraživanja. Tako su, što se tiče koncerta MPT u Zagrebu, policijski službenici do sada podnijeli četiri kaznene prijave, četiri optužna prijedloga te je izdan jedan prekršajni nalog.

Zagrebačka policija uložila žalbu

U Sinju su pak podnesene kaznene prijave protiv šest osoba, zbog počinjenja kaznenih djela javnog poticanje na nasilje i mržnju. Utvrđeno je i da su tri osobe počinile prekršaje protiv javnog reda i mira te su i oni prijavljeni.

"Treba razmisliti da li želimo u naš pravi sustav unijeti jednu odredbu po kojoj će u svim situacijama bez obzira na okolnosti pozdrav za dom spremni biti kažnjiv ili ne. Ako neće vrlo jasno precizirati kada je to kažnjivo, kada nije", rekla je Alaburić.

Zagrebačka policijska uprava uložila je žalbu na nepravomoćnu presudu sutkinje Prekršajnog suda o kojoj će odlučivati visoki Prekršajni sud.

Tko je sutkinja koja je oslobodila mladića?

Inače, sutkinja Mirela Prstec Batarelo, koja je oslobodila mladića optuženog jer je pred kamerama vikao "Za dom spremni" uoči Thompsonova koncerta, je supruga Vice Batarela, predsjednika udruge Vigilare.

To je objavio Eugen Jakovčić, glasnogovornik Srpskog narodnog vijeća, na svom profilu na X-u.