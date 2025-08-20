Alarmantna situacija u riječkom KBC-u: 'Svaka doza može spasiti tri života'

U riječkom KBC-u nedostaju zalihe krvi, svih krvnih grupa. Situacija je alarmantna, liječnici mole sve koji mogu darovati krv da se odazovu. Razgovarali smo s voditeljicom Odjela za transfuzijsku medicinu Nadom Vuklić Damijani.

"Kao uvijek u ovo doba godine nam je lagana kriza što se tiče krvi i krvnih pripravaka, naravno da je povećan broj ljudi koji prebiva na ovom našem području, a moram napomenuti da mi zapravo opskrbljujemo uz Primorsko-goransku i Istarsku i Ličko-senjsku županiju. Zbog toga uvijek ovo doba bude neka nestašica krvi koja je trenutačno postoji. I mi stvarno apeliramo na sve ljude dobre volje koji su zdravi, od 18 do 65 godina koji mogu da odvoje malo svog slobodnog vremena i da dođu darivati krv", poručila je Vukelić.

'Jedna doza može spasiti tri života'

Krv se može darivati u Kliničkom zavodu u Kliničkom bolničkom centru u Rijeci, u novoj bolnici "Majka i dijete" ili na terenima. "Danas je na teren u Labinu dobar odaziv. Sutra nam je teren u Puli, prekosutra ljudi mogu doći davati krv u terenu, koji pokriva Ravnu goru i Brod Moravice, a u subotu je teren u Poreču", najavila je.

Radno vrijeme davalaštva u Kliničkom zavodu je radnim danom od 8. do 15, a četvrtkom od 8 do 19 sati.

"Trenutačno je situacija izrazito alarmantna i nedostaju nam sve krvne grupe, tako da sve ljude koji žele koji mogu odvojiti malo svog vremena neka dođu i neka daju krv", poručila je Vukelić Damijani te zahvalila svima koji žele doći i koji su donirali krvi. "Svaka doza nam je dobrodošla i reći ću svaka doza može spasiti tri života", rekla je.