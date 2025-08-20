Broj novih apartmana na jugu pao za 80 posto! Što se događa?

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

TOPI SE TURISTIČKI SAN? /

Od turizma su s jednim apartmanom mogli ugodno živjeti, no porast troškova, poreza i davanja promijenio je tu računicu. Zato su neki odlučili odjaviti turističke apartmane.

Među bivšim iznajmljivačima je i Sofija Medvešek iz Splita.

"I ja sam od toga živila i nešto sam skupila, ostavila sa strane, rekla sam stop, kruva i kapule i gotovo", rekla nam je.

I dok su neki potpuno odustali od turista, drugi su se okrenuli dugoročnom najmu jer troškovi su ipak manji.

Kratkoročni najam neisplativ

Predsjednica Hrvatske udruge obiteljskog smještaja Barbara Marinović pojašnjava: "Činjenica je da za manje smještajne jedinice kratkoročno iznajmljivanje neće biti isplativo zbog povećanih troškova. Ali će im se isplatiti dugoročno iznajmljivanje što je cilj izmjene zakona."

