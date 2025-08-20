Revolucija u Maksimiru, Skorin se prisjetio legendarne pjesme - sjećate li je se?

JEDAN ČLAN-JEDAN GLAS /

Dugo su sanjali taj dan navijači Dinama – još 2011. počela je inicijativa "Zajedno za Dinamo", snimljena je čak i pjesma, tražio se princip "jedan član – jedan glas" kroz peticiju "Za naš Dinamo", uključili su se bivši igrači Šimić, Šokota, Bišćan, Marić – i puno se toga u međuvremenu još dogodilo – ali evo, taj prvotni originalni san u utorak tijekom večeri u utorak postao je stvarnost.

Dinamo je demokratski klub. Povijesna klupska skupština je završena. Od danas, svatko tko plaća članarinu moći će sudjelovati u odlukama. Članarina je, usput rečeno, 20 eura godišnje – trenutno klub ima 56 tisuća članova.

Dopredsjednik Dinama Frano Šušnjara, pred novinarima je rekao: 'Kako smo zahvalni, ponosni, sretni što jedno od nultih obećanja Dinamovog proljeća, a to je njegova potpuna demokratizacija, vidjelo je dan. Nijedna ideja nije toliko jaka kao kad je njezino vrijeme došlo – tako je došlo i vrijeme potpune demokratizacije u Dinamu.' Više pogledajte u videu

TOMISLAV GLOBAN, član Izvršnog odbora Dinama:

Prije 15 godina članovi ne samo da nisu mogli pročitati statut Dinama, sada smo došli do toga da su u njegovom kreiranju aktivno sudjelovali. Danas je vrhunac dugogodišnjeg procesa, to je povijesni dan za sve dinamovce.