Slijedi nam jaka promjena vremena: Obali prijete pijavice, stižu grmljavinska nevremena

GOTOVO LJETO? /

Pad tlaka nastavio se tijekom utorka kako nam se približavaju frontalni poremećaji sa zapada i sjevera kontinenta, kao i sredozemna ciklona. Glavnina pogoršanja se očekuje tijekom četvrtka i petka, nakon čega će biti nešto svježije od uobičajenog za zadnju trećinu kolovoza.

SRIJEDA

Ujutro i prijepodne još pretežno vedro, ali uz porast naoblake na zapadu zemlje, osobito na sjevernom Jadranu gdje najprije u Istri, zatim i na dijelu Kvarnera može već biti lokalnog pljuska praćenog grmljavinom, rijetko možda i kojeg neverina. Zapuhat će na moru slabo do ponegdje umjereno jugo, a na kopnu jugozapadnjak. No, samo jutro u unutrašnjosti ostaje razmjerno svježe.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj postupno sve oblačnije i promjenjivije uz većinom umjeren jugozapadni vjetar. Prolazno može biti i kojeg pljuska, izglednije oko Korduna, osobito Banovine, gdje može biti i kojeg izraženijeg. Većinom će opet biti vruće, u zavjetrini i sparno.Cijelu prognozu za srijedu i nastavak tjedna pogledajte u videu