Slonica poklon Indire Gandhi, papiga Koki, Tito i Elizabeth Taylor: Brijuni puni priča i legendi!

OTOK ČUDA /

Od dinosaura i politike do Elizabeth Taylor i slonice koja je stigla kao poklon Indire Gandhi. Hrvatska ima najljepše nacionalne parkove na svijetu, ali malo koji ima toliko priča kao Brijuni. Naš Rikardo Stojkovski već tjednima obilazi istarske rudnike, svjetionike, sela na prodaju. Kuhao se na fenskoj buri, na 35 stupnjeva tražio najjeftiniji sladoled a sada se konačno i okupao. I usput snimio priču o otočju prepunom povijesti. I životinja. Više pogledajte u prilogu