OTOK ČUDA /

Slonica poklon Indire Gandhi, papiga Koki, Tito i Elizabeth Taylor: Brijuni puni priča i legendi!

Od dinosaura i politike do Elizabeth Taylor i slonice koja je stigla kao poklon Indire Gandhi. Hrvatska ima najljepše nacionalne parkove na svijetu, ali malo koji ima toliko priča kao Brijuni. Naš Rikardo Stojkovski već tjednima obilazi istarske rudnike, svjetionike, sela na prodaju. Kuhao se na fenskoj buri, na 35 stupnjeva tražio najjeftiniji sladoled a sada se konačno i okupao. I usput snimio priču o otočju prepunom povijesti. I životinja. Više pogledajte u prilogu

 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
19.8.2025.
23:09
Rikardo Stojkovski
BrijuniTitoSophia LorenElizabeth Taylor
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx