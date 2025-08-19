Građanski rat prijeti Srbiji? Hrvoje Klasić: 'Ne daj Bože da padne prva krv'

Prostorije općinskog odbora SNS-a u Cvijićevoj ulici u centru Beograda sinoć su napadnute. Tijekom protesta dio demonstranata kamenjem je porazbijao stakla, malo kasnije stigla je Žandarmerija, a još malo poslije i veliki vođa Aleksandar Vučić, glavom i naočalama.

Prvo se sam u sve uvjerio, pritom se malo i porezao, uz komentar da "ima maramicu, nije ništa strašno", i odmah znao sve što se dogodilo.

"Što će ponuditi ljudima osim nasilništva, siledžijstva i razbijanja, i onda bježanja. Toliko su hrabri da tuku prazna stakla i prostorije. Čim se pojavi bilo tko, onda bježe", ispričao je u mikrofon TV Pinka. I tako predsjednik uživo iznosi svoju istinu na njemu bliskim medijima, kao gotovo svake večeri, priča da "oni hoće pod svaku cijenu uništiti normalan život u ovom gradu, i u svakom drugom gradu u ovoj zemlji. I borit ćemo se na svakom mjestu".

Naprednjačka namještaljka

A mediji koje ne kontrolira vlast svaku Vučićevu priču, pa i sinoćnju vide drukčije.

"Paljenje i rušenje stranačkih prostorija djeluju kao naprednjačka namještaljka, što je njima svojstveno, jer se pokazuje da su napadnute baš prostorije iz kojih je prethodno iseljen i namještaj i ljudi. Deset minuta poslije napada tamo se pojavljuje predsjednik države, pa se poreže na staklo. Dakle, potpuno neumjesno ponašanje čovjeka koji želi voditi jednu europsku državu", komentira za Direkt Biljana Stepanović, glavna i odgovorna urednica Nove ekonomije.

A želi li Europa i dalje njega? Nakon scena dosad neviđene brutalnosti policije prema prosvjednicima posljednjih dana, gotovo istovremeno veliki svjetski mediji pišu editorijale kontra Vučića - Financial Times piše kako je vrijeme da se prestane ugađati autoritarnom predsjedniku, Le Monde piše o strategiji sijanja straha i uspoređuje situaciju s Kijevom 2014., kada su huligani i policajci u civilu korišteni da izazovu nasilje.

"Europa je tolerirala situaciju dok se vikalo protiv Vučića, dok su trajali mirni protesti i slično, to je ostavila za unutrašnje prilike. Međutim, sada se stvari pogoršavaju. Ne daj bože da padne prva krv, da se dogodi neki smrtni ishod, onda bi to doista moglo Srbiju odvući u građanski rat", kaže povjesničar Hrvoje Klasić.

Gore od ovoga ne može

Od dana kada je pala nadstrešnica kolodvora u Novom Sadu i ubila 16 ljudi, građani predvođeni studentima dižu glas protiv korumpirane, autokratske vlasti. Čak i CNN sada, tik uz vijest o pregovorima u Bijeloj kući ima srpskog populističkog vođu i oštre mjere u naslovu. Tekst jedino ne spominje da zahtjev studenata za izborima, na kojima planiraju i svoju listu, Vučić odbija već mjesecima, možda jer naprednjacima u anketama podrška stalno pada.

"Sve bi se, što se mene tiče, moglo reći, osim da se u Srbiji neće imati za koga glasati, ili da neće imati tko zamijeniti Srpsku naprednu stranku i Aleksandra Vučića, pa eto, neka oni ostanu. Naprotiv, mislim da je ovo što se Srbiji događa najgore moguće, da gore od ovoga ne može", smatra Biljana Stepanović.

Ipak, nekoliko kritičkih tekstova, a očito ni puno policijskih udaraca po prosvjednicima, još nisu dovoljni da se promjene počnu događati. Zato se može očekivati još burnija jesen.

"E sad, u kojem smjeru će to ići i ima li Europa ili Washington snage to zaustaviti i na neki način natjerati Aleksandra Vučića da ode s vlasti, odnosno da prepusti vlast ili da raspiše izbore koji bi bili demokratski, to ćemo vidjeti. On sam to sigurno neće napraviti", zaključuje Hrvoje Klasić.

A svi bliski vlasti dobro znaju da bi gubitak kontrole za mnoge mogao značiti i gubitak slobode.