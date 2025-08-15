Slatki mali razigrani janjci nisu ni svjesni što ih danas čeka: Većina će ih završiti na ražnju

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

KAD JAGANJCI UTIHNU /

Za Veliku Gospu u Stenjevcu lani palo je 70 odojaka, 40 janjaca, a i danas će - i ne samo tamo. Diljem zemlje lijepo će se nakon tradicionalnog religioznog slavlja - javiti želja za zalogajem.

Dok se skrivaju od sunca i žege na pašnjaku farme u blizini u Karlovca, slatki i razigrani janjci nisu ni svjesni da im se ne piše dobro. Razdoblje od Dana Pobjede do Velike Gospe vrijeme je kad kolokvijalno rečeno - jaganjci utihnu.

Potražnja za njima je velika pa mnoge čeka ražanj.

"Prodaja ide dobro, imamo osiguranu prodaju. E sad, ona druga strana medalje, cijena. Naravno da mi kao proizvođači nikad nećemo biti zadovoljni", kaže vlasnik OPG-a Željko Pogačić.

A kako i bi. Iako se kila janjetine u restoranima prodaje od 45 do 70 eura, oni kao proizvođači dobivaju sve manje. Prije su za kilu žive vage dobivali 6 eura, sada jedva 5 eura.

