Policija zatvara cestu, je li Sinj spreman za dolazak 150.000 ljudi? Bulj poslao posebnu poruku ugostiteljima
Uoči sutrašnjeg blagdana Velike Gospe brojni vjernici već su krenuli na hodočašća prema marijanskim svetištima diljem zemlje. Uskoro prema Sinju kreće 10-ak tisuća ljudi i to pješice iz Solina.
Mnogi vjernici u Sinju su već danas. U svetište Gospe Sinjske pristigli su iz svih krajeva Hrvatske, ali i susjedne Bosne i Hercegovine.
Oko 150 tisuća hodočasnika za vrijeme devetnice prođe kroz ovo Marijansko svetište. Tisuće će krenuti i večeras pješice iz Solina prema Sinju kako bi se ujutro ispovijedali i prisustvovali zornici, a nakon toga i svečanoj procesiji.
Bulj uputio apel ugostiteljima
Policija upozorava kako će stara cesta Slon-Klis biti zatvorena već od 20 sati za sva vozila osim za stanare.
Da je Sinj spreman za proslavu blagdana potvrđuje i gradonačelnik. Uputio je apel ugostiteljima da poštuju vrijeme kada se služe svete mise i ne puštaju glazbu, a potom i da pripaze na cijene jer se u protivnom šalje kriva slika o gradu.
Grad je osigurao i besplatan parking. Deseci tisuća vjernika sutra će uz pjesmu i molitvu proslaviti blagdan čudotvorne Gospe Sinjske.