Policija zatvara cestu, je li Sinj spreman za dolazak 150.000 ljudi? Bulj poslao posebnu poruku ugostiteljima

UOČI VELIKE GOSPE /

Uoči sutrašnjeg blagdana Velike Gospe brojni vjernici već su krenuli na hodočašća prema marijanskim svetištima diljem zemlje. Uskoro prema Sinju kreće 10-ak tisuća ljudi i to pješice iz Solina.

Mnogi vjernici u Sinju su već danas. U svetište Gospe Sinjske pristigli su iz svih krajeva Hrvatske, ali i susjedne Bosne i Hercegovine.

Oko 150 tisuća hodočasnika za vrijeme devetnice prođe kroz ovo Marijansko svetište. Tisuće će krenuti i večeras pješice iz Solina prema Sinju kako bi se ujutro ispovijedali i prisustvovali zornici, a nakon toga i svečanoj procesiji.

Bulj uputio apel ugostiteljima

Policija upozorava kako će stara cesta Slon-Klis biti zatvorena već od 20 sati za sva vozila osim za stanare.

Da je Sinj spreman za proslavu blagdana potvrđuje i gradonačelnik. Uputio je apel ugostiteljima da poštuju vrijeme kada se služe svete mise i ne puštaju glazbu, a potom i da pripaze na cijene jer se u protivnom šalje kriva slika o gradu.

Grad je osigurao i besplatan parking. Deseci tisuća vjernika sutra će uz pjesmu i molitvu proslaviti blagdan čudotvorne Gospe Sinjske.