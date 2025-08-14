PROSLAVA VELIKE GOSPE /

Svi putevi vode u Sinj, stižu deseci tisuća vjernika: 'Radosno ih očekujemo'

Policija poziva na oprez sve vozače u blizini marijanskih svetišta prema kojima su krenule tisuće hodočasnika uoči blagdana Velike Gospe.

U Sinj su već pristigli prvi vjernici. Na glavnoj procesiji i misi u petak ih se očekuje više desetaka tisuća. Budući da je glavni pravac njihova dolaska cesta iz Solina prema Sinju, iz policije obavještavaju kako će stara cesta Solin–Klis večeras od 20 sati biti zatvorena za sva vozila osim za stanare. 

Sve detalje posebnog dana za vjernike otkrio nam je fra Marinko Vukman, gvardijan Svetišta Gospe Sinjske. Razgovor pogledajte u videu 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
14.8.2025.
17:05
Sara Jurica
Velika GospaSinjPolicija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx