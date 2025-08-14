Svi putevi vode u Sinj, stižu deseci tisuća vjernika: 'Radosno ih očekujemo'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

PROSLAVA VELIKE GOSPE /

Policija poziva na oprez sve vozače u blizini marijanskih svetišta prema kojima su krenule tisuće hodočasnika uoči blagdana Velike Gospe.

U Sinj su već pristigli prvi vjernici. Na glavnoj procesiji i misi u petak ih se očekuje više desetaka tisuća. Budući da je glavni pravac njihova dolaska cesta iz Solina prema Sinju, iz policije obavještavaju kako će stara cesta Solin–Klis večeras od 20 sati biti zatvorena za sva vozila osim za stanare.

Sve detalje posebnog dana za vjernike otkrio nam je fra Marinko Vukman, gvardijan Svetišta Gospe Sinjske. Razgovor pogledajte u videu