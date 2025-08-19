Urnebesna snimka! I dijete zna da se razbijeno staklo ne dira, Vučić očito ne: Pogledajte kako se porezao

Ako primijetite razbijeno staklo, da otpadaju komadi ili da bi cijela površina mogla popustiti u idućim trenucima, nikako ga nemojte dodirivati. Posebno ne ako biste to učinili golom rukom. No, to očito nije naučio predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić.

Iako to znaju i mala djeca, on o tome nema pojma.

Tijekom velikih građanskih prosvjeda u ponedjeljak opet su demolirane prostorije Vučićeve stranke na više lokacija. Jednu je Vučić posjetio.

Mama jel mogu sam neću ništa slomiti pic.twitter.com/8Q16cgf454 — Hathor (@h_athor) August 18, 2025

Naime, pipnuo je razbijeno staklo, ono je počelo padati, a muškarac iz njegova osiguranja morao je reagirati i "uhvatiti" komade razbijenog stakla.

Predsjednikova "nezgoda", pri kojoj se porezao, postala je viralna na društvenim mrežama, pa korisnici, između ostalog, komentiraju: "Mama, je l' mogu sam, neću ništa slomiti", "Stari Egipćanin prvi put se upoznaje sa staklom".

I dok Vučić prijeti, njegova policija mlati prosvjednike, a njegove batinaše štiti, predsjednica srpske Skupštine, Vučićeva Ana Brnabić, izbacuje sulude teorije zavjere o padu nadstrešnice u Novom Sadu u kojem je 16 ljudi izgubilo živote. To je bio i okidač za velike studentske prosvjede, kojima su se priključili i brojni građani.