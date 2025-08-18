Ana Brnabić šokirala javnost novom izjavom: Evo što je rekla o padu nadstrešnice u Novom Sadu

Predsjednica Narodne skuštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da inicijativa za savjetodavni referendum za opoziv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića stoji u narodnoj skupštini i da bi zastupnici lako, za sat vremena, mogli inicirati savjetodavni referendum.

"Nema nijednog potpisa bivše vlasti, podržavatelja blokadera, nema jednog potpisa da kažu dajte da pitamo narod ima li povjerenje u Vučića", izjavila je Ana Brnabić, prenosi Nova.rs.

Dodala je da je nakon više od godinu i pol dana Zakon o jedinstvenom popisu birača završen, a da nitko ne želi pogledati taj zakon kako bi bila formirana komisija za uvid u popis birača.

'Bila je to planirana diverzija'

Osvrnula se i na tragediju u Novom Sadu, koja se dogodila 1. studenog prošle godine, a u kojoj je nakon pada nadstrešnice na željezničkoj stanici poginulo 16 ljudi. Ona tvrdi kako se taj događaj nije dogodio slučajno, već je nadstrešnica namjerno srušena kako bi označila početak "obojene revolucije".

"Ne mislim da je nadstrešnica pala sama od sebe, niti da je bio nesretni slučaj, tragedija, ili bilo kakav proizvod nekih nesavjesnih radnji u tom smislu, mislim da je to bila planirana diverzija", zaključila je.

