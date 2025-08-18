Jadranka Kosor oplela po Von der Leyen: 'Gospođa ne vidi i ne čuje'

Diljem Srbije u subotu je održan val protuvladinih prosvjeda uz moto Srbija se umiriti ne može. Prosvjed je praćen brojnim sukobima prosvjednika i policije, a u Valjevu su demolirane prostorije vladajuće Srpske napredne stranke (SNS), suda, lokalne uprave i tužiteljstva.

Višemjesečni prosvjedi, koji su su dosad bili uglavnom mirni, eskalirali su u srijedu navečer u sukobe demonstranata i policije u više gradova Srbije.

Na prosvjede i nasilje u Srbiji osvrnula se i bivša premijerka Jadranka Kosor na društvenoj mreži X.

"Nesposobna EK i čelnica mu Ursula Von der Leyen i dalje podržavaju vlast u susjednoj državi čiji građani na ulicama svaki dan poručuju da je dosta, stradavajući prebijeni. Gospođa ne vidi i ne čuje", napisala je Kosor.

Podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić komentirao je eskalaciju prosvjeda ovog tjedna poručivši na Instagramu da "vrijeme odgovornosti dolazi".

Prosvjedi u Srbiji ponovno su se razbuktali nakon pojačanog nasilja Vučićevog režima, a traju još od studenog prošle godine kada je u padu nadstrešnice na kolodvoru u Novom Sadu poginulo 16 ljudi.

