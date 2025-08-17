Srbija se umiriti ne može. Beogradski profesor: 'Sve je na nama, moramo se obraniti od Vučićevog državnog udara'

Srbija se umiriti ne može, poručuju prosvjednici u novom valu protuvladinih demonstracija. U Valjevu, gdje je održan najmasovniji skup, demolirane su prostorije vladajuće Srpske napredne stranke, lokalne uprave, suda i tužiteljstva. Uhićeno je 18 ljudi. Prosvjed je potaknut brutalnošću policije na prethodnom skupu kada je pretučeno više ljudi.

Incidenti i u Novom Sadu i Beogradu. Policija je bacala suzavce. Snimljen je i čovjek koji vadi pištolj, a za pojasom mu je policijska značka.

Glavni zahtjev prosvjednika ostaje raspisivanje prijevremenih izbora. Sve je počelo nakon smrti 16 ljudi u padu nadstrešnice na novosadskom kolodvoru koji je bio obnovljen, a još nitko nije odgovarao.

O kaosu u Srbiji, ponašanju vlasti prema prosvjednicima i mogućem izlasku iz političke krize, za RTL Danas govori profesor s beogradskog Fakulteta dramskih umjetnosti i filmski režiser Stevan Filipović.

'Ljudi su se probudili'

"Ova najekstremnija faza i, nadam se, terminalna faza diktature mafijaškog režima Aleksandra Vučića teško se može promatrati izvan konteksta. Već je 13 godina prošlo otkako je ta banda došla na vlast. Kažem banda jer su u pitanju ljudi koji su bili kompletno u Srpskoj radikalnoj stranci koju je vodio osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj. Aleksandar Vučić je 1995., par dana prije Srebrenice, pričao da treba ubiti 100 muslimana za jednog Srbina. Došlo je do toga da te ljude civilizirana Europa i EU prihvate kao legitimne partnere i sugovornike", ističe profesor.

Bez te podrške, dodaje, ova agonija ne bi trajala 13 godina.

Ističe da je i ranije bilo prosvjeda i pokušaja mijenjanja režima na demokratski način, no to više nije moguće.

"Sad smo došli do toga da više ne znam kako je na demokratski način više išta moguće. Studentski prosvjed je i dalje miran i nenasilan. Ali ovo je postao jedan građanski bunt kada imate tog autokrata koji je instrumentalizirao i privatizirao policiju da brani stranačke interese SNS-a. Ljudi su se sami organizirali i krenuli braniti Ustav i državu, ono što bi vlast i policija trebali braniti. Sad je sve u rukama građana i u tome kako se mi možemo organizirati i obraniti ovog državnog udara Aleksandra Vučića i vratimo državnost Srbiji", zaključuje Filipović.