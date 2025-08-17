Na ulicama rat, a Vučić pokušava imati suze u očima! Morao se dotaknuti i njih: 'On je pričao s ustašama - Piculom i Bartulicom'

Val protuvladinih prosvjeda nastavljen je u subotu u više srbijanskih gradova uz moto "Srbija se umiriti ne može" i brojne sukobe demonstranata i policije, a u Valjevu su demolirane prostorije vladajuće Srpske napredne stranke (SNS), lokalne uprave, suda i tužiteljstva.

Situacija izmiče kontroli, a Aleksandar Vučić već danima ima izvanredna obraćanja gdje prijeti prosvjednicima. To je učinio i danas.

'Mir u Ukrajini je u izravnom interesu Srbije'

Vučić je pozdravio razgovore između Vladimira Putina i Donalda Trumpa održane na Aljasci. "Srbija smatra da su ti razgovori od ključne važnosti za budućnost čovječanstva – posebno za Europu, a naravno i za Srbiju. Mir je najveći interes svih ljudi na Zemlji, a osobito za nas", izjavio je.

Dodao je kako bi smanjenje tenzija u Ukrajini imalo pozitivan učinak i na unutarnju situaciju. "Uvjereni smo da je uspostava mira izravno u interesu Srbije. Dio napetosti koje danas osjećamo guši duh naše zemlje i njezinih građana", rekao je Vučić

Osvrnuo se i na nedavne incidente. "Odluku da vam se obratimo donijeli smo nakon stravičnih događaja sinoć u Valjevu, malo manje stravičnih u Beogradu, te jednako strašnih u Novom Sadu prije dva-tri dana", poručio je Vučić.

'Fakulteti su pretvoreni u jazbine i svinjce'

"Počeli su ukidati školstvo i obrazovanje. Ne formalno, ali suštinski da. Danas naša djeca puno manje uče i znaju. I ne razumijem roditelje koji su to podržavali. Nakon što su uništili školstvo i obrazovanje, uništili su ga do temelja da su nam fakulteti pretvoreni u jazbine i svinjce, uz pljesak i urlik iz svih dvorana i dvorana da je to najljepša stvar", poručio je Vučić.

"Krenule su bezbroj laži o napadima na Pravnom fakultetu, gdje su se tukli međusobno. Zatim su zaustavili slobodu kretanja, uz odobrenje onih izvana, koji su nam govorili da ne trebamo poštovati vlastite zakone i Ustav. I sve smo to morali trpjeti – ako država pokuša provoditi zakon, onda viču: teror, teror, diraju nam djecu. Zamislite branitelja koji je rođen 1985. U kojem je ratu sudjelovao? Govorimo o prevarantima i lažljivcima", nastavio je Vučić.

Svi su lopovi

Dodaje da je potom krenula priča da su svi lopovi, te da su preko noći najpošteniji ljudi prikazani kao kriminalci.

"Slušam laži da restoran Franš pripada mom bratu i opet kažem: pokažite mi jedan od mojih računa u inozemstvu. Moj otac ima svoju kuću na teritoriju Bosne i Hercegovine, jer je jednu renovirao. A oni koji imaju stotine milijuna eura i koji su pljačkali zemlju odjednom su postali poštenjačine. I sve to podržavaju okupacijske medijske platforme", rekao je Vučić.

Kaže da su potom prešli na političke zahtjeve, koje do jučer nisu htjeli. "I rekli su da je svatko tko želi izbore izdajica. Onda su postajali sve nemoćniji, a ljudi su počeli shvaćati njihovu destruktivnu ulogu, pa su onda tražili izbore", dodao je Vučić.

'Razgovarao je s okorjelim ustašama'

"Zemlja nam je u velikoj opasnosti. Ne samo država, već sve naše vrijednosti – demokracija, pristojan život ljudi. Ovo je protiv svakog normalnog čovjeka u ovoj zemlji. Ne dopuštaju ljudima da idu u grad, Beograd i Novi Sad su prazni. Ugostitelji, frizeri, obrtnici ne mogu zarađivati. Zato što bandi vlada ulicama. Misle da imaju pravo tući, paliti, rušiti," rekao je i dodao da nijedan njihov skup nije bio legalan.

"Jedan od čelnika tih pokreta za rušenje Srbije odbijao je sve razgovore s predstavnicima vlastite države. Razgovarao je s okorjelim ustašama, poput Picule i Bartulice, ali s predstavnicima svoje zemlje nije htio razgovarati", dodao je Vučić.

