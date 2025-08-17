Prizori iz Srbije obilaze svijet! Letjele baklje, demolirano sjedište SNS-a, policija i vojska na ulici

Zbog eskalacije protuvladinih prosvjeda u Srbiji, predsjednik Aleksandar Vučić najavio je izvanredno obraćanje javnosti u 11.45 sati. Sinoć su prosvjednici bakljama i pirotehnikom napali urede SNS-a u Valjevu.

Višemjesečni prosvjedi, koji su su dosad bili uglavnom mirni, eskalirali su u srijedu navečer u sukobe demonstranata i policije u više gradova Srbije.

Prosvjede su pokrenuli studenti nakon pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru u studenome 2024. Za tu tragediju krive korumpiranu vlast i zahtijevaju vladavinu prava, te institucija bez političkih pritisaka i utjecaja.