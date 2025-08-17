VUČIĆ DRŽI IZVANREDNU PRESICU /

Prizori iz Srbije obilaze svijet! Letjele baklje, demolirano sjedište SNS-a, policija i vojska na ulici
Foto: Antonio Ahel/ata Images/pixsell
Val protuvladinih prosvjeda nastavljen je u subotu u više srbijanskih gradova uz moto "Srbija se umiriti ne može" i brojne sukobe demonstranata i policije, a u Valjevu su demolirane prostorije vladajuće Srpske napredne stranke (SNS), lokalne uprave, suda i tužiteljstva
1 /23
Zbog eskalacije protuvladinih prosvjeda u Srbiji, predsjednik Aleksandar Vučić najavio je izvanredno obraćanje javnosti u 11.45 sati. Sinoć su prosvjednici bakljama i pirotehnikom napali urede SNS-a u Valjevu.

Višemjesečni prosvjedi, koji su su dosad bili uglavnom mirni, eskalirali su u srijedu navečer u sukobe demonstranata i policije u više gradova Srbije.

Prosvjede su pokrenuli studenti nakon pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru u studenome 2024. Za tu tragediju krive korumpiranu vlast i zahtijevaju vladavinu prava, te institucija bez političkih pritisaka i utjecaja.

17.8.2025.
11:39
danas.hr
Antonio Ahel/ata Images/pixsell
ProsvjedSrbijaAleksandar VučićStudenti U Blokadi
Prizori iz Srbije obilaze svijet! Letjele baklje, demolirano sjedište SNS-a, policija i vojska na ulici