Kaotična večer diljem Srbije! Vučić: 'Sve maske su pale, odgovorni će biti kažnjeni‘

Val protuvladinih prosvjeda nastavljen je u subotu u više srbijanskih gradova uz moto "Srbija se umiriti ne može" i brojne sukobe demonstranata i policije, a u Valjevu su demolirane prostorije vladajuće Srpske napredne stranke (SNS), lokalne uprave, suda i tužiteljstva.

Središnji i najmasovniji skup organiziran je u Valjevu, gdje je prosvjed potaknut brutalnošću policije na prethodnom skupu kada je u tom gradu pretučeno nekoliko prosvjednika.

Skupina maskiranih mladića demolirala je lokalno sjedište vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) i ulaze u zgradu tužiteljstva gradske uprave Valjeva.

Bačene su baklje i pirotehnika što je izazvalo manji požar u prostorijama SNS-a, pa su nakratko morali intervenirati vatrogasci.

Tijekom prosvjeda u Valjevu u izravnim uključenjima reportera mogli su se čuti pozivi da se mirno prođe pored sjedišta SNS-a, ali te pozive najratoborniji među demonstrantima nisu poslušali.

Incidenata je bilo i na ulicama oko prostorija SNS-a u Novom Beogradu gdje je policija suzavcem i oklopnim vozilima potiskivala demonstrante koji su je zasipali pirotehnikom i raznim predmetima.

Prosvjednici su tijekom večeri u Novom Sadu bacali boju na sjedišta lokalnih stranaka i koalicijskih partnera SNS-a, a s prostorija Srpske radikalne stranke skinuta je zastava.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je i sinoć došlo do "drastičnog narušavanja javnog reda i mira", "brutalnog napada na policiju", demoliranja i paljenja objekata institucija i političkih stranaka. On je također izjavio da je ozlijeđen jedan pripadnik žandarmerije, te da je uhićeno 18 ljudi. Dačić nije naveo koliko je građana zatražilo liječničku pomoć.

Ministar unutrašnjih poslova je rekao da je najviše incidenata bilo u Valjevu, Beogradu i Novom Sadu i da je javni red uspostavljen u sva tri grada.

Oglasio se i Vučić

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć na Instagramu da "Vrijeme odgovornosti dolazi“.

"Svi ovi ljudi koji su palili, rušili, odgovarat će i bit će kažnjeni za svoja zlodjela“, rekao je on.

"Ponoć je, večeras nešto ranije izlazimo iz MUP-a. Došao sam posjetiti prijatelje i ministra i borce, ljude koji čuvaju Srbiju od onih koji je uništavaju i ruše svake večeri. I samo želim ljudima reći da ćemo podići i obnoviti prostorije i naših tužiteljstava i sudova i stranačke prostorije, uspjet ćemo sve to napraviti, zajedno s našim ljudima. A ovo, uz sve ono loše što donosi našoj zemlji, svima nama, ima i jednu dobru stvar - sve su maske pale, ljudi sve vide, njihova nervoza je sve veća, histerija sve jača, nasilje sve izraženije jer nemaju što drugo ponuditi. Vrijeme odgovornosti dolazi i svi oni ljudi koji su palili, rušili, odgovarat će i bit će kažnjeni za svoja zlodjela. Srbiju, marljive ljude, vrijedne ruke našega naroda nikada neće moći pobijediti. Hvala vam na ljubavi i podršci", poručio je Vučić u objavljenom videu na Instagramu.

Sve zbog pogibije 16 ljudi

Višemjesečni prosvjedi, koji su su dosad bili uglavnom mirni, eskalirali su u srijedu navečer u sukobe demonstranata i policije u više gradova Srbije.

Prosvjede su pokrenuli studenti nakon pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru u studenome 2024. za koju tragediju krive korumpiranu vlast i zahtijevaju vladavinu prava, te institucija bez političkih pritisaka i utjecaja. Posljednji u nizu zahtjeva je raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora što vlast zasad odbija učiniti.

