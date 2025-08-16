Novi prosvjedi diljem Srbije: Prosvjednici se sukobili s policijom, zapalili zastavu Šešeljeve stranke

Studenti u blokadi organizirali su u subotu navečer skup pod nazivom "Srbija se umiriti ne može", koji se održavaju na više lokacija u Beogradu i u još devet gradova diljem zemlje. Navode kako je povod skupu prekomjerna uporaba policijske sile i napadi na prosvjednike koje su provodili maskirani batinaši i pristaše Srpske napredne stranke.

U Beogradu je došlo do sukoba prosvjednika i policije ispred prostorija Srpske napredne stranke. Kolona prosvjednika pokušala je doći do zgrade SNS-a, no policija ih je spriječila i rastjerala. Na terenu su bila raspoređena i oklopna vozila.

Prosvjednici su, u Beogradu ispred sjedišta Srpske radikalne stranke, skinuli zastavu i zapalili je. Srpsku radikalnu stranku vodi osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj i podržavatelj Vučića.

U Valjevu bacali kamenja i pirotehniku

U Valjevu su prosvjednici bacali kamenja i pirotehniku, a upalili su i baklju koju je jedan mladić bacio u prostorije SNS-a.

Kolona građana je u Valjevu prolazila pored zgrade Policijske uprave, gdje su se nakratko zaustavili, no ratni veterani su im savjetovali da nastave dalje, nakon čega je kolona nastavila kretanje dalje gradom.

Građani su okupljenim policajcima u dvorištu uzvikivali "Ubojice, ubojice". U dvorištu Policijske uprave nalazio se kombi Žandarmerije, a prisutni su bili i policajci u opremi za razbijanje demonstracija.

Građani Leskovca su ispred sjedišta Skupštine grada pokazivali slike policijske brutalnosti.

Prosvjedi u Srbiji ponovno su se razbuktali nakon pojačanog nasilja Vučićevog režima, a traju još od studenog prošle godine kada je u padu nadstrešnice na kolodvoru u Novom Sadu poginulo 16 ljudi.

