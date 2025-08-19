Ukrajinac u Direktu o Donaldu Trumpu: 'On je veličanstveno ništa'

'RUSIJI BEZ USTUPKA' /

Zašto spominjemo odjeću koja se nosila na sastanku u Washingtona oko Ukrajini? Jer je tim pitanjem u veljači počeo kaos u Bijeloj kući te velika svađa Volodimira Zelenskog s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i potpredsjednikom koji su ga napali da im nije rekao niti "hvala".

Sinoć je ipak bio malo pristojniji, pratio je to cijeli svijet pa i Ukrajinac koji je u Harkivu završio institut za avijaciju, 2015. preselio u Hrvatsku zbog alergija kćeri, sada drži obrt za prodaju opreme slastičarima. Oleksandr Rogovski bio je gost RTL Direkta i otkrio kako na to sve gledaju Ukrajini.Više pogledajte u videu