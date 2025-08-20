OVO SU VAŠA PRAVA /

Odvjetnica objasnila što napraviti ako vam računi kasne, a opomene stižu

Eskalirao je nedostatak poštara na Kvarneru! Građani su ogorčeni jer im računi u sandučiće ne stižu na vrijeme. Žele li izbjeći kašnjenje s plaćanjem, zatezne kamate i opomene, po poštu na šalter moraju sami. Regulator poštanskih usluga HAKOM kaže da problemi postoje već nekoliko godina, zbog čega su upozoravali Poštu i izdali joj nekoliko novčanih kazni odlukom Prekršajnog suda. O kaznama i potrošačkim pravima razgovarali smo s odvjetnicom Dijanom Kladar

20.8.2025.
7:13
Kristina Čirjak
RačuniKaznePošta
