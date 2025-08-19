Ostali bez smještaja, a stanovi kao suho zlato: Istražili smo kako do pomoći Grada

Nova akademska godina se bliži, a tri tisuće studenata koji nisu dobili mjesto na natječaju za studentski dom još ne znaju gdje će je provesti.

"Imala sam mali mental breakdown, ali držim fige da će sve biti kako treba biti", kazala nam je studentica dizajna Mia Patrčević.

Ona i još tri tisuće studenata sada imaju osam dana za žalbu poštom na adresu Studentskog centra. Konačna rang lista objavljuje se početkom rujna, ali i čekanje predstavlja rizik.

Kako do subvencije?

"Mislim da onda više neće biti stanova u slučaju da ne dobijem dom. Koliko sam gledala cijene stanova, minimalno bude 300 eura plus režije što je meni kao studentu dosta teško. Naravno i mojim roditeljima će biti teže odvojiti 300 eura plus režije umjesto 57 eura, i još ću morati svaki dan osigurati novce za obrok, kuhati si", objašnjava studentica psihologije Ana Filipović.

S rastom cijena, raste i razina stresa.

"Psihički jako utječe. Sretni ste jer ste završili godinu, a onda počinje nova muka hoćete li naći za sljedeću godinu stan koji je prihvatljiv i koji vam je financijski moguće realizirati", dodaje student odnosa s javnošću Matija Međumorec.

Svi studenti koji traže stan za najam, mogu konkurirati za subvenciju od 60 eura na mjesec. Natječaj će provesti studentski centar najkasnije do prosinca.

"Tisuću studenata može ostvariti pravo na subvenciju podstanarstva u gradu Zagrebu. Ona iznosi 60 eura mjesečno, koliko traje akademska godina 10 i pol mjeseci. Što se tiče samog iznosa, određuje ga Ministarstvo obrazovanja i mladih koje je i propisalo tu mjeru", pojašnjava pomoćnik ravnatelja Studentskog centra u Zagrebu Vlado Levak.

Nedovoljna je to utjeha za studente koji će akademsku godinu provesti u najmu.

Visoke cijene najma

"Svaka je pomoć dobrodošla, ali mislim da je 60 eura dosta mali iznos s obzirom na cijene koje se kreću u Zagrebu", priznaje Matija podsjećajući da su cijene stanova "abnormalno visoke".

"Meni je trebalo dva mjeseca da nađem stan i to je bilo mukotrpno. Obišao sam petnaestak stanova i svi su bili ili preskupi ili za tu cijenu neprihvatljivi", zaključuje student odnosa s javnošću.

Pronašli smo jedan prosječan studentski stan koji stoji 450 eura na mjesec. A u odnosu na prošlu akademsku godinu, agencije opet bilježe rast cijena.

"Što smo bliže centru ili tramvaj zoni cijene su nešto više, što više idemo prema periferiji, tamo su niže, ali možemo reći da su u nekom prosjeku jednosobni stanovi oko 500 eura, oko 700 eura su stanovi s jednom spavaćom sobom, s dvije spavaće sobe oko 800 do 850 eura i 1000 na više su veći stanovi", kaže agentica za nekretnine Jelena Kravoščanec Todorović.

I ona potvrđuje da su cijene u prosjeku rasle u odnosu na lani.

Jedna od mogućnosti je i boravak u učeničkom domu, za što država predviđa 700 mjesta u Zagrebu.