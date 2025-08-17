NOVE MJERE /

Subvencionirane cijene struje i plina do kraja rujna. Što Vlada građanima priprema u novom paketu?

Uskoro istječe osmi paket vladinih mjera u kojima je subvencionirana cijena struje i plina za kućanstva, male i srednje poduzetnike. A što nam donosi jesen i kakvi su planovi Vlade?

17.8.2025.
22:38
Dajana Šošić
Rtl Danas/screenshot
Ljeti klima, zimi grijanje, a sušila i pegle za kosu praktički se ne gase. I dok cijene hrane i usluga idu gore, država paketom mjera regulira račune za energente za kućanstva, ali i male i srednje poduzetnike i obrtnike. 

"Ušteda je oko 17 eura na godišnjem nivou što je definitivno velik iznos", priznaje vlasnica frizerskog salona u Zagrebu Ingrid Bosak. 

No osmi paket mjera vrijedan 296 milijuna eura ističe krajem rujna. A njime je država zadržala niže cijene struje za kućanstva, ali i male, mikro i srednje poduzetnike, te nastavak subvencioniranih cijena plina.

Na nastavak vladinih subvencija računaju i u Hrvatskoj udruzi poslodavaca, ali ključ smatraju da leži u snažnom i konkurentnom gospodarstvu. 

"Našim zaposlenicima nije presudno imati malu račun za struju već dobru plaću što može osigurati samo snažno gospodarstvo i dobar hrvatski proizvod", ističe glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber. 

Da su generalno protiv angažmana države u kontroli cijena, navodi Boris Podobnik iz Glasa poduzetnika, no dodaje: "Ali sada imamo rat u Ukrajini, izloženi smo mogućim energetskim šokovima i čisto zato što su takva vremena, stava smo da je dobro da vlada pomaže kućanstvima i građanima, ali i malim poduzetnicima i obrtnicima". 

Ministar o mjerama

A ministar gospodarstva Ante Šušnjar kaže da će se o mjerama tek razgovarati i za RTL poručuje: "Hrvatski građani i gospodarstvo će Vladi RH biti uvijek prioriteti i na prvom mjestu". 

Veliki tvrtke u gospodarstvu još prije dvije godine ostali su bez subvencija vlade za cijene električne energije. 

"I upravo zato plaćamo jednu od najvećih cijena za gospodarstvo u EU. Jasna je logika koja kaže da veleprodajni kupac mora plaćati manju cijenu u odnosu na maloprodajnog kupca, a svi postulati se krše kada je suprotno", dodaje Weber. 

Na niže cijene energenata nakon rujna računaju i građani.

"Bitne su iznimno mjere vlade koje se odnose na subvencije energenata, ali treba i dodati mjere jer iako se govori da se tržište stabiliziralo, građani se i dalje suočavaju s velikim porastom cijena na policama i cijenama usluga", upozorava Tanja Popović Filipović iz Centra za edukaciju i informiranje potrošača. 

Na rast cijena Vlada je reagirala još u siječnju pa je cijena 70 proizvoda i dalje ograničena. 

"Ovo radimo jer nismo proizvođači hrane, kao primjerice Italija i Njemačka koji su veliki izvođači sa znatno nižim PDV-om na hranu. Kod nas apsurd - mlijeko ima PDV od pet posto, a kada se ukiseli jogurt ima 25, a sir opet pet. Što je jogurt luksuz?", pita se Podobnik. 

I dok se čeka potez Vlade, inflacija ubrzava treći mjesec zaredom. Istodobno uvozne cijene, one po kojima roba stiže iz inozemstva u padaju pa su prema podacima Zavoda za statistiku bile na razini onih iz 2021. ili čak niže od toga.

