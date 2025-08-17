Osnovne potrepštine sve su skuplje! Novotny: 'Izgleda da si mogu priuštiti takvu košaricu, jer da nije tome tako...'

Četveročlana obitelj za najskromniju prehranu i higijenu treba 500 eura svaki mjesec. Izračun za srpanj objavila je Udruga za zaštitu potrošača. U kojim je županijama košarica najskuplja, a gdje je život najjeftiniji za obitelj ali i za samce?

Kruh, tjestenina, riža, svježe voće i povrće, mesa i riba; pa higijenske potrepštine poput sapuna, šampona, i toaletnog papira. I tako sve - do 50O eura. Toliko je u srpnju bilo potrebno obitelji s dvoje djece - za one osnovne troškove života. Nekima prihvatljivo za mnoge previše.

"To je katastrofa platimo samo pet paradajza po euro i 20 centi sada svaki", rekao je Branimir iz Zagreba.

"Ja sam u mirovini i 80 posto mi ode na osnovno potrepštine za život, za mene samu doma", rekla je Ana iz Zagreba.

Iz Hrvatske udruge za zaštitu prava potrošača posebno ističu problem umirovljenika, pa su sredstva za košaricu za samca uz režije - za mnoge od njih više nego što si mogu priuštiti.

"Košarica je potvrdila da mi u Hrvatskoj moramo davati previše za hranu i režije - i ne ostane tu ništa", poručila je Ana Knežević, predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača.

Cijena potrošačke košarice ipak varira od županije do županije. Tako je ona za četveročlanu obitelj najskuplja u Istarskoj, koju slijedi grad Zagreb, a najjeftinija u Virovitičko-podravskoj županiji.

Što se tiče samačkog kućanstva najskuplja košarica je u Ličko-senjskoj i Istarskoj, najjeftinija u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Potrošačka košarica za četveročlanu obitelj

Cijena osnovne potrošačke košarice za četveročlanu obitelj u Hrvatskoj iznosi 484,08 eura. Najskuplja potrošačka košarica zabilježena je u Istarskoj županiji, gdje iznosi 497,77 eura, a slijede Grad Zagreb s 489,91 eura i Primorsko-goranska županija s 489,86 eura. S druge strane, najpovoljnija košarica zabilježena je u Virovitičko-podravskoj županiji, gdje četveročlana obitelj za iste osnovne potrebe mjesečno izdvaja 471,82 eura.

Potrošačka košarica za samačko domaćinstvo

Prosječna cijena potrošačke košarice za samačko domaćinstvo u Hrvatskoj iznosi 247,14 eura mjesečno. Najskuplja košarica za samca zabilježena je u Ličko-senjskoj županiji, gdje iznosi 257,86 eura. Slijede Istarska županija s 254,03 eura te Primorsko-goranska županija s 253,87 eura. S druge strane, najpovoljnija košarica za samačko domaćinstvo nalazi se u Koprivničko-križevačkoj županiji, gdje je cijena 232,49 eura.

Iz Udruge Glas poduzetnika kao glavni problem ističu visoku stopu PDV-a na hranu, pa traže da ona za sve prehrambene proizvode bude 5 posto.

"Mi apeliramo da se treba smanjiti PDV na hranu, a u Hrvatskoj je to luksuz, dok je u drugim zemljama tih 25 posto ustvari sedam ili pet posto za sve proizvode prehrane", poručila je Ana Šiljeg iz Glasa poduzetnika.

'Potrošnja ne jenjava'

I dok je nekima cijena košarice priuštiva - drugi pak muku muče - kako spojiti kraj s krajem.

"Potrošnja ne jenjava, raste iz godine u godinu, kućanstva raspolažu s tim dohodcima izgleda i mogu si priuštiti takvu košaricu, da nije tome tako, takva košarica ne bi imala takvu cijenu", rekao je ekonomski analitičar Damir Novotny.

"Rastu nenamjenski krediti jer ljudi se nemaju više od čega financirati - pa mi moramo osvijestiti da moramo manje kupovati i trošiti u Hrvatskoj", poručila je Ana Knežević.

Jer cijene u Hrvatskoj ubrzano rastu i treći mjesec za zaredom. Tako su prema podacima zavoda za statistiku, cijene u Hrvatskoj u srpnju bile su u prosjeku 4,1 posto više nego u istom mjesecu prošle godine.

"Dohodci od sive ekonomije, visoke plaće u javnom sektoru, i dijelom u privatnom sektoru - građevina pa i turizam i tu se dakle stvaraju dohodci koji su tu relativno veliki", rekao je Novotny.

I dok inflacija raste iz ministarstva financija ostaju pri procjeni da će inflacija u ovoj godini iznositi tri posto, što bi značilo da približavanjem kraja godine očekuju i usporavanje stope inflacije.