Evo gdje je u Hrvatskoj najskuplja potrošačka košarica! Knežević: 'Badava što se premijer hvali...'

Gdje je u Hrvatskoj potrošačka košarica najpovoljnija? Generalno: četveročlana obitelj za osnovnu prehranu i higijenu mjesečno treba izdvojiti oko 500 eura.

U srpnju je potrošačka košarica bila najskuplja u Istarskoj županiji: 498 eura, tek neznatno jeftiniji bili su Grad Zagreb i Primorsko-goranska županija, a najpovoljnije su prošli stanovnici Sisačko-moslavačke županije - 477 eura.

Evo što kažu iz Hrvatske udruge za zaštitu potrošača, koji su i objavili ove podatke.

"Košarica je potvrdila ono što stalno govorimo: da u Republici Hrvatskoj moramo previše dati za hranu i za režije, a da onda premalo ostane za sve drugo. Primanja većine stanovnika nedostatna su za to. Badava što se premijer hvali da su napravili ovo, da su napravili ono, da nikada nisu bile veće plaće i mirovine. Za koga su veće plaće i mirovine?", rekla je Ana Knežević, predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača.