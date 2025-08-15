Molilo se, ali se i gostilo: Hoćeš janjetine, odojka, kotlovine? Svega ima, a cijene paprene

Blagdan Velike Gospe i ove je godine privukao tisuće vjernika u marijanska svetišta diljem Hrvatske. Od Trsata i Vrpolja do Stenjevca – molitva, procesije i misna slavlja ispunila su crkvena dvorišta, a mirisi tradicionalnih specijaliteta širili su se ulicama.

U Stenjevcu se slavilo i duhovno i gastro. Dok su vjernici pohodili crkvu Uznesenja Blažene Djevice Marije, ispred su se na štandovima okretali odojci i janjci, pripremala kotlovina i pekla roštiljska klasika.

Cijene su bile jasno istaknute: pečeni odojak 27 eura po kilogramu, janjetina 45 eura, odojak glava 10 eura, janjeća glava 5 eura, ćevapi u lepinji 8 eura, ražnjići 9 eura, kotlovina 12 eura. Za manje gladne tu su bile salate (3 eura), ajvar (1 euro) i pečena lepinja (3 eura), a za brzi zalogaj u ponudi je bio hot-dog (2,50 eura), domaća kobasica u pecivu (9 eura) i debrecinka u pecivu (3 eura).

Ni Vrpolje nije zaostajalo. Uz misna slavlja, posebno je uređen prostor za prodaju suvenira. Mogle su se kupiti svijeće, krunice, molitvenici i razne uspomene na blagdan.

Na Trsatu je, pak, bilo posebno svečano – stigao je i premijer Andrej Plenković kako bi sudjelovao u obilježavanju ovog važnog datuma.

Pogledajte u galeriji kako se slavila Velika Gospa diljem Hrvatske, svi koji su stigli kući nisu otišli gladni ni žedni...