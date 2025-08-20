Mali iznajmljivači 'gase' poslove, novih apartmana na jugu 80 posto manje! Cvjetaju li ilegalci?

Od turizma su s jednim apartmanom mogli ugodno živjeti, no porast troškova, poreza i davanja promijenio je tu računicu. Zato su neki odlučili odjaviti turističke apartmane.

Među bivšim iznajmljivačima je i Sofija Medvešek iz Splita.

"I ja sam od toga živila i nešto sam skupila, ostavila sa strane, rekla sam stop, kruva i kapule i gotovo", rekla nam je.

I dok su neki potpuno odustali od turista, drugi su se okrenuli dugoročnom najmu jer troškovi su ipak manji.

Kratkoročni najam neisplativ

Predsjednica Hrvatske udruge obiteljskog smještaja Barbara Marinović pojašnjava: "Činjenica je da za manje smještajne jedinice kratkoročno iznajmljivanje neće biti isplativo zbog povećanih troškova. Ali će im se isplatiti dugoročno iznajmljivanje što je cilj izmjene zakona."

Blagi trend odustajanja od turizma zamjetan je na području Istre, Kvarnera i Šibenika. U Splitu mnogi odluku još važu.

Dok Gordana Jurić iz Splita misli da iznajmljivači čekaju kako bi vidjeli kako će krenuti s turizmom i politikom, dotle sugrađanka Nina misli da će se ovime naškoditi samo malima, a oni koji imaju više neće biti zahvaćeni promjenama.

U Splitu trenutačno nije povećan broj odjava, ali je smanjen broj novih prijava apartmana.

Drastičan pad prijave novih apartmana

V.d. pročelnice Upravnog odjela za turizam, promet i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije Ana Glaurdić Mekinić kaže: "Što se tiče prijava novih (smještaja za iznajmljivanje, op.a.) skoro je 80 posto manje zahtjeva u prvih 6 mjeseci ove godine u odnosu na prvu polovicu 2023. godine."

Iz Udruge obiteljskog smještaja ističu da je u ovoj godini na razini cijele Hrvatske prijavljeno samo tisuću 1086 novih ležajeva u privatnom smještaju, a prijašnjih godina bilo bi ih i 20-ak tisuća. No postoje, kažu u udruzi, i oni koji su se nakon odjave okrenuli sivoj ekonomiji.

"Pa neki će odjavljivati - naravno - i mislit će da sebi mogu povećati prihode ako to rade. Međutim, zazivamo jaču inspekciju da se oni koji to rade maksimalno kazne", smatra Barbara Marković.

Pravi razmjeri nove porezne politike znat će se – smatraju iz Udruge – na jesen kada će iznajmljivači vidjeti isplati li im se uz sve nove troškove baviti turizmom ili se okrenuti dugoročnom najmu.