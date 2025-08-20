Slavonski voćari u paklu berbe jabuka: Urod neće zadovoljiti ni domaće potrebe

Slavonskim voćnjacima berači jabuka već od ranog jutra. Kažu, vruće je, a nisu svi iste sreće.

„Netko na more, a netko u jabuke.“ kaže Katica iz Viškovaca.

A na jabukama su vidljive posljedice suše i visokih temperatura.

„Lane su bile malo krupnije.“ kaže Katica.

Domagojeva obitelj jabuke uzgaja godinama, a zbog klimatskih promjena, kažu, svake je godine sve teže.

„Ove godine je bilo kišno proljeće, što se odrazilo na kvalitetu, bolesti na jabukama, a poslije je došla suša, dva mjeseca nismo uopće kišu dobili.“ kaže Domagoj Cestar, proizvođač jabuka iz Mrzovića.

Hoće li cijena rasti?

Pa će ova godina za hrvatske proizvođače jabuka biti loša.

„I kod onih kolega koji su uspjeli sačuvati nešto roda i spasiti se od suše visoke temperature su strašno učinile loše na kvalitetu.“ kaže Stjepan Zorić, potpredsjednik Hrvatske voćarske zajednice.

A sunce i dalje grije pa jabuke treba obrati u pravo vrijeme.

„Nekih desetak do petnaest dana je taj prozor za berbu, što se kaže za svaku sortu, tako da ako se krene prerano – ne valja, a prekasno je još gore.“ kaže Domagoj Cestar.

Voćari procjenjuju da urod jabuka u Hrvatskoj neće biti veći od 48 tisuća tona pa neće zadovoljiti ni domaće potrebe. No, ne vjeruju da će zbog toga cijena jabuke drastično rasti.

„Jabuka je poskupjela svega 10 posto u zadnjih godinu dana, puno, puno manje nego sve druge voćne vrste zato što je dosta velika proizvodnja u Europi i stabilna proizvodnja.“ kaže Stjepan Zorić.

Jabuka to go!

Cijena kilograma jabuka u maloprodaji je oko 2 eura, a otkupna cijena za proizvođače, ovisno o klasi jabuka od 50 do 80 eurocenti po kilogramu. Na cijenu utječe i odnos ponude i potražnje pa je jabuke do najboljeg trenutka za prodaju važno sačuvati u hladnjačama.U onoj osječkoj kapaciteti su gotovo popunjeni.

„Na javni poziv Regionalnog distribucijskog centra ove godine se prijavilo 18 proizvođača, odnosno vlasnika OPG-ova s kojima smo potpisali ugovore te je na taj način popunjenost skladišnih kapaciteta trenutno 96 posto.“ kaže Ankica Pranjić, voditeljica operativnog sektora u Regionalnom distribucijskom centru Osječko-baranjske županije za voće i povrće.

Uz pravovremeni plasman jabuka na tržnicu i u trgovačke lance, Domagoj nudi i model - jabuka to go.

„Ako si netko želi ovako prošetati do voćnjaka, ubrati si po cijenama koje neće naći ni na tržnici ni u marketima.“ kaže Domagoj Cestar.

Domaći proizvođači nadu polažu u potporu kupaca jer kažu da po aktualnim cijenama jabuka održivo mogu poslovati uz prinos od oko 80 tona po hektaru, a ove će im godine urod biti prepolovljen.