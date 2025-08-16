Grožđe, šljive, marelice - sve po 5 eura: Je li vam ovo normalno? Pogledajte cijene s tržnice na Jadranu

Kilogram šljiva za pet eura, isto toliko za kilogram grožđa, marelice ili primjerice nektarine, a za četiri eura prodaje se eko rajčica. Cijene su to koje ćete naći na šibenskoj tržnici ako se ovih dana zaželite svježeg voća. Ako zatrebate povrća za ručak, nećete proći ništa bolje. Krumpir se prodaje za 50 centi po kilogramu, češnjak po sedam eura, mahune po četiri. Ovisno od štanda do štanda, neki su prodavači odlučili privući kupce raznim akcijama pa neki rajčicu nude i za 1,50 eura po kilogramu, a nektarine za 3,50. Koliko su cijene (ne)pristupačne, provjerite u galeriji, kao i ostatak ponude