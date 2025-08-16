DOMAĆE JE DOMAĆE, ALI I KOŠTA /

Grožđe, šljive, marelice - sve po 5 eura: Je li vam ovo normalno? Pogledajte cijene s tržnice na Jadranu

Grožđe, šljive, marelice - sve po 5 eura: Je li vam ovo normalno? Pogledajte cijene s tržnice na Jadranu
Foto: Dusko Jaramaz/pixsell
1 /25
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Kilogram šljiva za pet eura, isto toliko za kilogram grožđa, marelice ili primjerice nektarine, a za četiri eura prodaje se eko rajčica. Cijene su to koje ćete naći na šibenskoj tržnici ako se ovih dana zaželite svježeg voća. Ako zatrebate povrća za ručak, nećete proći ništa bolje. Krumpir se prodaje za 50 centi po kilogramu, češnjak po sedam eura, mahune po četiri. Ovisno od štanda do štanda, neki su prodavači odlučili privući kupce raznim akcijama pa neki rajčicu nude i za 1,50 eura po kilogramu, a nektarine za 3,50. Koliko su cijene (ne)pristupačne, provjerite u galeriji, kao i ostatak ponude 

16.8.2025.
14:22
Dunja Stanković
Dusko Jaramaz/pixsell
TržnicašibenikVoćePovrćeHranaCijene
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DOMAĆE JE DOMAĆE, ALI I KOŠTA /
Grožđe, šljive, marelice - sve po 5 eura: Je li vam ovo normalno? Pogledajte cijene s tržnice na Jadranu