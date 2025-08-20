Spasio život mladiću (19), pa otkrio detalje užasa: 'Gorući auto je odskočio kao meteor'

STRAVA U ŠPANSKOM /

Sletio je s ceste, udario u stablo, uslijed čega se automobil zapalio. Ova teška prometna nesreća dogodila se sinoć, nešto prije ponoći, u zagrebačkom naselju Špansko kada je 19-godišnjak dolaskom do križanja naletio na rubni kamen.

No, uspio je izići iz vozila, a u tome mu je pomogao slučajni prolaznik. Prevezen je u Kliničku bolnicu Sveti Duh gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen.

Evo što je prolaznik koji mu je spasio život rekao za RTL Danas:

„Čuli smo samo jedan glasan prasak i kada sam okrenuo glavu gorući auto kao meteor nekakav je tri puta odskočio i zaustavio se desetak metara iza nas. Nekako sam impulzivno reagirao, krenuo sam trčati prema tamo jer sam vidio da je vozač otvorio vrata i samo je ruka ispala“ “, rekao je Eugen Likso, očevidac nesreće.

Na pitanje je bilo straha, kaže: "Ne, realno, samo sam krenuo trčati tamo i izvukao ga na pod i govorio mu da se moramo što prije maknuti jer će auto eksplodirati, što na kraju i je pola minuta poslije. Zato sam ga vukao po podu, on mi je govorio da ne može, da ga bole leđa. Rekao sam mu 'Ne zanima me' i nastavio ga vući po podu do drveta".