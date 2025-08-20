Za dlaku pokosio ljude pa se zabio u stablo: Mladića izvlačili iz buktinje - pojavio se i video

Strašna buktinja dogodila se kad se vozač zabio osobnim automobilom u stablo u zagrebačkom naselju Špansko.

Kako donose 24sata, vozač je sletio s ceste, potom udario u drvo te se vozilo zapalilo na travnjaku u neposrednoj blizini križanja Zagrebačke avenije i Zagrebačke ulice. Netko je bio u blizini i dotrčao izvući mladića iz automobila. Vrlo brzo stigli su policija, hitna pomoć i vatrogasci te je buktinja ugašena u 10-ak minuta.

Drugi očevidac navodi da je u neposrednoj blizini autobusno stajalište na kojem je bilo desetak ljudi te da su jedva izbjegli da ih vozač pokosi automobilom. Dvoje ljudi se, navodi očevidac, zagrlilo u šoku nakon što su za dlaku izbjegli nesreću.

Na TikToku se pojavio i video nesreće, na njemu se vide razbacani dijelovi automobila - od njega je ostala olupina, guma je otpala s vozila.

Ispod videa zaredali su kometari: "Doživotna zabrana vožnje svega - rola, bicikla, romobila, auta..."; "Buraz ja se us*o, ja bio na balkonu, sleti i moja majka je tak vrisnula. Bože sačuvaj, hvala bogu da je živ", "Kakoooooo je preživiooooo alooo".

