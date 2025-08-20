AUSTRIJSKIH REGISTRACIJA /

Automobil sletio s ceste kod mjesta Berek, poginula suvozačica. Vozač prebačen u bolnicu

Foto: Tomislav Miletic/pixsell/ilustracija

Očevid je proveden uz nazočnost zamjenika Županijskog odvjetništva u Bjelovar

20.8.2025.
7:03
danas.hr
Tomislav Miletic/pixsell/ilustracija
Noćas dvije minute iza ponoći zaprimljena je dojava o slijetanju automobila austrijskih registracija.

Nesreća se dogodila nakon izlaska iz mjesta Berek u pravcu mjesta Ivanska, a smrtno je stradala ženska osoba koja je sjedila na mjestu suvozača. 

Vozač je pri svijesti odvezen u bolnicu u Bjelovaru radi ukazivanja liječničke pomoći. 

Očevid je proveden uz nazočnost zamjenika Županijskog odvjetništva u Bjelovar.

