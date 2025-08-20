Automobil sletio s ceste kod mjesta Berek, poginula suvozačica. Vozač prebačen u bolnicu

DETALJI ZLOČINA /
Filmska pljačka na hrvatskom otoku: Dvojac 'maznuo' novac zaštitarima, policija dignula helikopter
Očevid je proveden uz nazočnost zamjenika Županijskog odvjetništva u Bjelovar
Noćas dvije minute iza ponoći zaprimljena je dojava o slijetanju automobila austrijskih registracija.
Nesreća se dogodila nakon izlaska iz mjesta Berek u pravcu mjesta Ivanska, a smrtno je stradala ženska osoba koja je sjedila na mjestu suvozača.
Vozač je pri svijesti odvezen u bolnicu u Bjelovaru radi ukazivanja liječničke pomoći.
Očevid je proveden uz nazočnost zamjenika Županijskog odvjetništva u Bjelovar.