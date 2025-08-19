Filmska pljačka na hrvatskom otoku: Dvojac 'maznuo' novac zaštitarima, policija dignula helikopter

Vir bruji o nezapamćenom razbojništvu u samom centru mjesta gdje je popodne opljačkan zaštitarski kombi iz kojeg je nestao pozamašan novčani iznos.

Kombi je skupljao novac iz svih bankomata na otoku, a posljednja stanica im je bila lokalna pošta. Prema pisanju Zadarskog lista, zaštitari su vozilo ostavili otključano što je bilo dovoljno da pljačkaši dođu do plijena.

U tim se trenucima pojavio crni Mercedes njemačkih tablica iz kojeg su izašla dvojica muškaraca.

"Jedna žena je vidjela da kradu, povikala ‘pljačka!’ i pokušala im zapriječiti put. No oni su nagazili gas i punom brzinom probili kroz štandove, razbivši ih u bijegu. Ljudi su bježali u panici, prizor je izgledao kao scena iz filma", ispričao je svjedok.

Policija je brzo stigla na teren, a nad mjestom je dignut i helikopter. Zadarska policija nije otkrivala detalje, tek kratko potvrdila da je u tijeku istraga.

Pljačkaši su dali petama vjetra, a prilikom bijega su se zabili u štand s voćem i povrćem.

