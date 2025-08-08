OPASNO NISKE ZALIHE /

Ljetna kriza u Zavodu za transfuziju: 'Odazovite se na darivanje, hitno trebamo 0+ krvnu grupu'

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu ponovno apelira na građane: zalihe krvi svih krvnih grupa opasno su smanjene, a posebno nedostaju 0+ i A-.

"Kao i svake godine u ovo doba ljeta zalihe su nam smanjene. Svega nam nedostaje, a pogotovo 0+ krvne grupe. Pozivamo darivatelje da se odazovu našim akcijama darivanja krvi, posebno u Petrovoj 3 u Zagrebu", rekla nam je Patricija Topić Šestan iz HZTM-a.

Razlog smanjenim zalihama leži u ljetnim mjesecima kada raste broj prometnih nesreća, a time i potreba za transfuzijskim liječenjem. "Imamo pojačanu potražnju za krvnim pripravcima, pa nam je svaka doza dragocjena", dodala je Topić Šestan.

Stoga ako ste zdravi i punoljetni, dođite i darujte krv. Nekome ćete možda spasiti život.

8.8.2025.
16:59
RTL Danas
Nestašica KrviZavod Za TransfuzijuZalihe Krvi
