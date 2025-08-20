Tri ugriza zmije u pet dana: Dječaku otkazivali organi, stručnjaci otkrili što ga je spasilo

Na području Pule dogodila su se tri ugriza zmija u samo pet dana. Liječnici su spašavali sedmogodišnjeg dječaka nakon što ga je na plaži ugrizao poskok, a organi su mu počeli otkazivati. RTL Danas doznaje da su i sinoć u pulsku bolnicu primljena dva pacijenta nakon ugriza poskoka.

Bezbrižna dječja igra na plaži u nekoliko se sati pretvorila u bolnu borbu za život. Dječak se roditeljima požalio da je osjetio udarac. Oni nisu primijetili ništa previše sumnjivo. "Ogrebotinu na prstu desnog stopala i to je to. Nakon toga su išli doma spavat i oko pola noći se probudilo u strašnim bolovima i već zanesene svijesti", ispričao je dr. Andrej Angelini, ravnatelj Opće bolnice Pula.

Kad su roditelji uočili da je stopalo plavo i natečeno, liječnici su primijetili ugriz i odmah posumnjali na poskoka. Uslijedila je dramatična borba za život.

"Dijete je već razvilo kliničke znakove šoka s početnim zatajenjem organa, tako da je od strane anesteziologa intubirano i započeta je reanimacija kod nas u hitnom prijemu", rekao je dr. Angelini. Kako bi dobio najbolju moguću njegu, dječak je Hitnom helikopterskom službom prebačen u riječku bolnicu.

"To dijete je u toj fazi imalo i veliki rizik od krvarenja koje je moglo nastati na minimalnu traumu, na dodir, na nekakav mali udarac ili čak spontano. A zamislimo za nevolju, što znači jedno krvarenje u središnji živčani sustav", objasnio je dr. Alen Ružić.

Srećom, iz bolnice danas lijepe vijesti. "Mi danas, evo, svjedočimo da to dijete s punim osmijehom na licu se igra, da je dobrog općeg stanja", rekao je dr. Ružić.

Dječak pobijedio otrov

Mnogi se pitaju kako se mali organizam satima uspijevao boriti protiv poskokova otrova. Stručnjaci objašnjavaju da je moguće da je riječ o ugrizu mlade zmije koja još nije razvila dovoljno otrova ili takozvanom „suhom ugrizu“, u kojem zmija ne ubrizga punu dozu.

"Suhi ugriz ili ugriz male jedinke poskoka može rezultirati manjim količinama otrova u organizmu", komentirao je Dušan Jelić, biolog i predsjednik Hrvatskog instituta za bioraznolikost.

Nažalost, ovaj slučaj nije usamljen. "Noćas su opet bila dva ugriza poskoka koja su došla u hitni bolnički prijem. Od toga jedan je sigurni ugriz i dobio je antiviperini serum", rekao je dr. Angelini.

Riječ je o njemačkom državljaninu kojega je poskok ugrizao dok je šetao uz suhozid. U drugom slučaju simptomi se nisu pojavili, pa liječnici pretpostavljaju da je riječ o „suhom ugrizu“. Zanimljivo je da su oba događaja zabilježena svega petnaestak kilometara od mjesta gdje je otrovnica ugrizla dječaka.

Ipak, stručnjaci smiruju javnost. "Zmije ne trebaju nikoga zabrinjavati. Pula nije nikakav centar gdje imamo veći broj viđenja zmija. Susreti sa zmijama su vrlo rijetki, a ukoliko i dođe do susreta sa zmijama potrebno je napraviti buku da se zmija preplaši jer one se zapravo više boje nas, nego mi njih" pojasnio je biolog Jelić.

Neki će možda reći da su turisti koji su ovih dana u našoj zemlji imali bliski susret s poskokom imali peh, nesreću. Mi ćemo ipak reći drukčije. Imali su sreću da su došli u zemlju u kojoj liječnici imaju i radne navike i empatiju i znanje.