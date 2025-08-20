Gdje je zapelo sa zapošljavanjem djelatnika za sigurnost u školama? 'Nažalost...'

Počeo je drugi rok državne mature. Prema kalendaru provedbe ispita, koji je objavio Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja danas su se pisali informatika i politika i gospodarstvo.

Prvi dio hrvatskog, ispit i sažetak piše se sutra, a esej u petak. Ispit iz matematike na redu je 27., a engleskog 29. ovoga mjeseca. Svi ispiti završavaju 5. rujna, a privremeni rezultati bit će objavljeni pet dana poslije.

"Za drugi rok je prijavljeno 6636 maturanata, od toga 3174. Hrvatski jezik 2774 Matematika i 1190 engleski jezik. Što se tiče izbornih predmeta, kao što je to već bilo i na prvom roku, najveći broj pristupnika iz fizike. Zatim slijedi biologija, politika, gospodarstvo, kemija i na kraju psihologija i informatika", rekao je Vinko Filipović, ravnatelj NCVOO-a.

Što je s djelatnicima za sigurnost u školama?

A uoči nove školske godine i iz srednjih i iz osnovnih škola u Ministarstvo obrazovanja stižu zahtjevi za zapošljavanje djelatnika za sigurnost. Većina zahtjeva još se obrađuje, provjerili smo hoće li sve biti spremno do početka nastave. Detalje je za RTL Danas otkrila predsjednica Udruge srednjoškolskih ravnatelja Suzana Hitrec

Kakva je situacija ?

Situacija je takva da je većina srednjih škola podnijela zahtjev za zapošljavanje za operativca za sigurnost i civilnu zaštitu i do sada nismo dobili odgovor jer nakon što mi dobijemo suglasnost Ministarstva moramo tražiti suglasnost osnivača za raspisivanje natječaja. Nakon toga raspisujemo natječaj koji traje najkraće osam dana. Nakon toga trebamo provesti selekcijski postupak. Dakle, sada je već jasno da neće biti dovoljno vremena da do prvog dana nastave imamo operativce za sigurnost i zaštitu u svim srednjim školama.

Gdje je zapelo?

Zapelo je prvo što nisu sve srednje škole uspjele dati i podnijeti zahtjev Ministarstvu. Iako većina je, ali neke još nisu imale napravljenu procjenu sigurnosti za koju smo dobili šprancu i nije prihvaćen neki drugi oblik procjene, nego upravo onaj koji sadrži sve elemente po toj špranci. Nakon toga smo opet dobili informaciju sredinom srpnja da je potrebno priložiti. Osim procjene i zapisnik Policijske uprave u kojem policija civilna zaštita potpisuje koliko je djelatnika potrebno za svaku školu, tako da je potpuna informacija ustvari što je sve potrebno poslati stigla sredinom srpnja. Sada to neke škole obrađuju. Ministarstvo je sigurno veliki broj pristiglih zahtjeva i očekujemo svaki dan da ćemo dobiti i naše suglasnosti.

Kako ćete se organizirati?

Organizirat ćemo se kao i prošlo polugodište. Dakle, u većini škola na porti, na ulazu u škole su bili spremačice i domari, tako da će oni to, nažalost, morati i dalje sve dok ne zaposlimo osobu koja će za to biti zadužena i koja će morati u roku od šest mjeseci proći obuku.

Tko sve može biti taj posebni djelatnik za sigurnost?

Za posebni djelatnik za sigurnost kao jedan od najvažnijih kriterija je četverogodišnja srednja škola i onda prolazak osposobljavanja.