Dramatični detalji pljačke na Viru: Neslužbeno otkrivamo kako je otvoren zaštitarski auto

Dvojica pljačkaša su na otoku Viru ukrala novac iz zaštitarskog vozila u kojem je bio podignuti depozit iz svih otočnih bankomata. Policija je jučer pljačkašima u trag pokušala ući i helikopterom, ali oni su još uvijek u bijegu s nepoznatom, po svoj prilici većom količinom novca.

Razbacane i pregažene lubenice svjedoče filmskoj pljački koja se na otoku Viru dogodila jučer u pola bijela dana. Dok su dvojica zaštitara otišla u poštu, ukradeni su im paketi s novcem iz zaštitarskog automobila.

"Dogodilo se u sekundi, nisam uopće obraćala pozornost što se događa dok nije cura koja je bila u pošti shvatila da se pribacuje iz osobnog auta zaštitarske službe paketići u drugo osobno auto njemačkih tablica. Pripričila im je put i počela vikati da je u tijeku pljačka", kaže Marija Vicković koja na maloj tržnici pored virske pošte prodaje voće i povrće.

U bijegu su su joj srušili štand i umalo pregazili prijateljicu. Njoj se čini da je jedan muškarac imao oko 20, a drugi oko 50 godina.

"U tom momentu panike oni su proletili tu priko mojih lubenica, bilo ih je jedno dobrih 200 kila. Srušili su mi stol, vaga se prevrnula, a oni su samo krenuli u smjeru Zadra", kaže Marija i dodaje kako su se po ulasku na parking odmah okrenuli za bijeg, ali i lakši prekrcaj plijena.

Vozilo nije bilo blindirano?

"Prilikom odlaska pratitelja po depozit na jednoj od točaka prikupa, dvojica nepoznatih počinitelja su provalila u vozilo društva te otuđila dio novčanih depozita iz vozila,“ rekli su nam iz zaštitarske kuće Sokol Security i potvrdili da se radi o njihovu vozilu koje obavlja prijenos novca za korisnike usluga na otoku Viru. Za sve ostale informacije su na raspolaganju policiji.

Svjedoci tvrde da vozilo nije bilo blindirano.

"Oni dolaze stalno s velikim kombijem i trojica su u kombiju. Jedan ostaje, dvojica idu po novce u poštu. Jedan nosi novce, drugi pazi. A ovo su sad došli s malim autićem, punim novaca i obojica su otišla unutra. Ovi su već spremni bili", kaže Zoran koji živi u blizini, pa često vidi zaštitare koji dolaze svakodnevno po novac.

Kako je zaštitarski automobil otvoren?

U fazi dok traje potraga za kradljivcima policija još uvijek ne daje nikakve izjave. No kako smo neslužbeno uspjeli čuti, moguće je da je zaštitarski automobil otvoren sličnim ključem ili nekim podesnim alatom.

Koliko je novca ukradeno još uvijek nije poznato. Riječ je o depozitu trgovina i ugostitelja na otoku na kojemu trenutačno boravi oko 40 tisuća ljudi.

"Prema nekim neslužbenim informacijama koje ja imam, nakon što je security vozilo skupilo novac sa svih bankomata na otoku, vjerujem da je tu bilo poprilično novaca, a ima više od 40-50 bankomata. Normalno na ovaj broj ljudi koji trenutno tu boravi da mora biti novaca u opticaju", kaže načelnik Općine Vir Marino Radović.

Stopa kriminaliteta na Viru je niska, ali s obzirom na višestruko veći broj ljudi u sezoni, mještanima i turistima ovakva pljačka i nije neobična.

"Gdje ima više ljudi, više je svega i svačega. Više i novca..Pljačke po kućama nemaju svrhe, u kućama nema love, nema ništa, svi su na karticama i ljudi čuvaju, ne ostavljaju novac doma", kaže Ivan Sever koji već 15 godina ima virsku adresu, a njegov imenjak Ivan Čoja s adresom u Austriji dodaje svoj zaključak: "Nekako mi to zvuči da je sve namještaljka, neki dogovor između nekoga. To je moje mišljenje. Jer sve je to prejednostavno napravljeno."

S obzirom na to da na širem ninskom području boravi više od 10 tisuća stalnih stanovnika, a svakodnevno u sezoni i do 150 tisuća, Grad Nin i općine Vir, Privlaka i Vrsi s Policijskom upravom zadarskom dogovaraju da se nakon 20 godina pauze ponovno otvori policijska ispostava u Ninu. Što bi možda pomoglo da se u slučaju poput ovoga pljačkaše brže uhvati.