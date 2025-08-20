Splićani četvrti put izašli na prosvjed protiv azbesta: 'Nećemo stati dok brod ne isplovi'

U Splitu je održan novi prosvjed zbog broda s azbestnim panelima. Četvrti je to po redu iskaz nezadovoljstva u organizaciji građanske inicijative "Zdravi Grad" iz Splita.

Iako je prije desetak dana stiglo rješenje da brod mora napustiti splitsko brodogradilište, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture vlasniku broda 'Moby Drea' odobrilo je u ponedjeljak dodatnih 15 dana da brod napusti škver odnosno hrvatske teritorijalne vode.

Okupljeni ističu kako svjetski standardi u zemljama poput Brazila nalažu da se ovakvi brodovi, kada se u njima otkrije azbest, odmah uklone iz nacionalnih voda. "Nema bezopasnog azbesta. Ovaj brod se po svjetskim normama u Brazilu, kad se otkrije da ima azbest, izvede van. Dođe vojska i policija, okruže brod, odvezu ga u teritorijalne vode i potapaju na pet kilometara dubine", kazao je Grgo Mandić, oboljeli zaposlenik 'Vranjica'.

"Prosvjedovat ćemo dok god bude trebalo. Nećemo stati, ne odustajemo. Brod mora van i dok ne isplovi, mi nećemo stati", kazala je Sanja iz Splita.

Splićani izašli na ulice

Razgovarali smo s prosvjednicima, a poruke su bile jasne: "Sigurno ne planiramo stati na ovome. Akcije i prosvjedi će ići dalje sve dok ovaj brod ne napusti brodogradilište i hrvatske teritorijalne vode".

Za RTL Danas govorio je Ante Tešija iz Građanske inicijative "Zdravi grad" iz Splita. "Ova akcija će trajati sve dok ne prisilimo vlast, dok ne prisilimo ove muljatore da se više ne poigravaju sa Splitom. Znamo – ovdje srce kuca, ovo su ljudi Splita, i nikako nećemo dozvoliti da se ovo produži", rekao je Tešija.

"Ovo je početak borbe, nema kraja dok ovo ne ode iz Splita. Trebamo garancije da više nikad nijedan brod sa ovakvim otpadom ili bilo kakvim drugim otpadom neće ovdje ući", dodao je.

Prosvjednicima su se pridružili i splitski motociklisti. "Bajkeri su uvijek bili veliki i plemeniti ljudi. Srce mi je puno kad sam čuo njihovo turiranje. Hvala im velika, koristit ćemo njihovu podršku i u buduće jer to je snažna poruka svemu što radimo", kaže Tešija.

Rezignacija zbog odgode

Ipak, mnoge je razočarala odluka da se brodu odobri odgoda od 21 dana. „Bili smo rezignirani, spremni i na najgore. To je varanje i to nije u redu. U demokratskom društvu ne smije se varati vlastiti narod. Narod je država, a vlast je tu zbog nas – izabrali smo ih da nas štite i da vode brigu. Ako nisu spremni, neka to kažu i neka se bave drugim poslovima,“ kazao je Tešija.

Izražena je i bojazan da bi brod mogao trajno ostati u splitskom škveru. „Ovaj vlasnik je presretan što je brod ušao i što je parkiran tamo. Svi su izgledi da ga neće željeti natrag jer brod s azbestom njemu ne treba. Ako pak ostane ovdje, mi ćemo trpjeti posljedice. On će možda plaćati penale, ali to znači i mogućnost stečaja splitskog brodogradilišta,“ upozorava Tešija.

„Ovo je dokaz da su se Splićani digli i da ne žele ovakav scenarij. Ovo je početak borbe i najveća poruka – mi nećemo odustati,“ zaključuje Tešija.