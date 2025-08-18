Vlasnik broda s azbestom ekskluzivno za RTL Danas, a Debeljak tvrdi: 'Apsolutno nije opasan brod'

Sporni talijanski brod s azbestom i dalje je u Splitu. Na dan kada je istekao rok za napuštanje brodogradilišta od 7 dana, vlasniku je Ministarstvo mora odobrilo dodatni rok od 15 dana.

Za RTL Danas odgodu je ekskluzivno komentirao ovlašteni predstavnik vlasnika broda Mobi DRE.

"Priprema je sada u tijeku, procedura. Plovilo da bi isplovilo, mora biti propisno osigurano. Drugačije osiguranje je kada ostaje u luci, a drugačije kada ide remorkerom. Zato je sada stvar na osiguravateljima. Osiguravatelji trebaju dati odobrenje, da plovilo može isploviti. Inače je sve dogovoreno s Vladom. Mora doći geodet iz osiguravajuće kuće da ponovno pregleda plovilo. Kao što znate, sada su godišnji odmori. Očekujemo dostupnost geodeta kako bismo poslali i našu posadu da sve pripremi i krene. To je jedina stvar", rekao je John Psarras, ovlašteni predstavnik vlasnika broda Moby Dre.

Reporter RTL-a Danas Rade Županović razgovarao je s predsjednikom Uprave Brodosplita Tomislavom Debeljakom.

Zašto je došlo novo rješenje za odgodu o isplovljavanju?

Mi smo brodogradilište. Remontima smo se relativno malo bavili. Ono što smo radili, radili smo profesionalno. Isto tako, ovdje smo dobili posao remonta za dva broda, čak i za više brodova u budućnosti, sve skupa odradili po PS-u, nakon svih inspekcija i državnog inspektorarat, pod ogromnim pritiskom da nam nađu dlaku u jajetu.

Imam odobrenje od direktora zaštite na radu da uđem u brod, ali vlasnika smo trebali pitati ranije tako da on još nije - ne da ne želi - dao odobrenje, ali bilo bi dobro da se uđe u brod da se demistificira to. Nije opasan brod apsolutno.

Zašto je došlo do odgode od 15 dana?

Kao što je i servis automobila - je li netko došao legalno ili nelegalno - to apsolutno nije stvar Brodosplita. Jedan sastanak sam osobno imao sa vlasnikom gdje su bili dosta rezignirani i začuđeni, jer je to normalna stvar u svijetu. Svaki kruzer koji dođe isto ima otpada ovakvog ili onakvog.

Ali ovdje je ipak riječ o azbestnim česticama koje su smrtonosne. Zašto je država zabranila Brodosplitu rad s azbestom?

Nije. Mi imamo apsolutno, kompletno odobrenje da radimo s azbestom.

Ali vam je u današnjem rješenju koje je izdano, dakle s ovom odgodom, još stavljena stavka da je rad s azbestom Brodosplitu zabranjen?

Ne Brodosplitu s azbestom, nego rad na ovom brodu.

To znači da će možda neki novi brod doći kad Moby Drea ode.

Evo reći ću vam, na ovom brodu je, sam rad na brodu - kada azbest skidamo i pakiramo je 5,4 eura po kili, a samo zbrinjavanje azbesta je 0,4.

A što ako se dogodi ovdje novi prosvjed, ljudi se večeras dogovaraju i oni će vrlo izgledno sutra krenuti s novim prosvjedom. Hoćete li vi radit o ovih 15 dana nešto na brodu ili?

Apsolutno se ništa ne događa, nećemo raditi zato što je takvo i riješenje i čekamo da brod ode. Znači, kada netko s 0,4 eura, a 5,4 je zbrinjavanje - kad netko tu ide štedjet pa ide nekom u dvorište bacit što se nažalost kod nas događa. Kad bacamo stara ulja i automobila itd - tu svijest pokušavamo sada okrenuti, i koliko god smo mi privatna firma a ne neka udruga ćemo dati sve od sebe da obučimo ljude.

A tko će vam raditi s ovim azbestom, razgovarali smo s ljudima, oni ne žele raditi te poslove?

Nije istina, ljudi koji rade u Brodosplitu, oni žele, oni su htjeli..

Ako dođu sutra ovdje Splićani u prosvjed, što ćete im poručit?

Mi s azbestom ne radimo i brod ide ća, a kad će ići nije na nama.

Hoće drugi doći koji ste najavili?

Ma neće. Ključna stvar koju želim poručiti je ta da mi želimo gradit brodove, imamo više ugovorenih poslova. Čekamo samo državu, i za ophodne brodove, čekamo i za veliki brod koji je san snova zadnjih 100 godina hrvatske brodogradnje, za rezidencijski brod. Sve smo riješili, samo čekamo taj klik da krenemo radit.