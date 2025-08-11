Splićani nakon odluke da brod s azbestom mora napustiti Hrvatsku: 'Čekaju nas nove borbe'

'DIGLI SMO SE NA NOGE' /

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture naložilo je talijanskom brodu s opasnim materijalom koji je usidren u splitskoj luci da u roku od 7 dana napusti brodogradilište. Rješenje je izdano nakon konzultacija premijera Plenkovića s ministrima mora i zaštite okoliša te postupanja Državnog inspektorata. Utvrđeno je, kažu, da bi se otpad zbrinjavao protivno pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Vijest je stigla uoči već trećeg prosvjeda Splićana i nije ih razuvjerila da odustanu. Okupili su se na Matejuški i u prosvjednoj šetnji prolaze centrom grada. Više pogledajte u prilogu