Bliži se početak nastave, samo 23 škole dobivaju djelatnika za sigurnost: 'I dalje je cijela priča šumasta'

Na sigurnost u nekim školama pazi zaštitar. Tako će biti i s početkom nastave jer suglasnost za zapošljavanje djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu još nisu dobili.

Da bi suglasnost dobile, škole trebaju napraviti plan sigurnosti na temelju procjene postojećeg stanja i analize rizika.

"Zapelo je što sve škole nisu stigle podnijeti zahtjev Ministarstvu, iako većina je, ali neke još nisu imale napravljenu procjenu sigurnosti za koju smo dobili šprancu i nije prihvaćen neki drugi oblik procjene", otkriva predsjednica Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja Suzana Hitrec. Ističe i da im je tek prošli mjesec stigla informacija da predati moraju i policijski zapisnik o potrebnom broju djelatnika za sigurnost za svaku školu.

Što kažu u resornom Ministarstvu?

Iz Ministarstva obrazovanja odgovaraju da im je dosad stiglo više od 400 zahtjeva škola za zapošljavanje djelatnika za sigurnost.

"Najveći dio zahtjeva je u postupku obrade jer je veliki broj njih bio nepotpun te je Ministarstvo od školskih ustanova tražilo dopunu dokumentacije. Za 23 škole bit će izdane suglasnosti za zapošljavanje krajem ovog ili početkom idućeg tjedna", kažu u Ministarstvu.

Zainteresirani su i zaštitari koji već rade u školama. No, iz sindikata upozoravaju. "I dalje je dosta cijela ta priča šumasta. Mi imamo pravilnik koje je izdalo Ministarstvo prosvjete u njemu se vidi da je to jako velik opis poslova plus nadovezuje se još da bi oni uz sve te poslove još obavljali posao ložača, domara, vozača. Ne znaju ni za koju bi to bilo plaću", kaže koordinator Glavnog sindikata HR zaštitarstva Miomir Jaćimović.