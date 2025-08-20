ZA PONAVLJAČE /

Počeo je drugi rok državne mature, evo kada će biti poznati rezultati

Počeo je drugi rok državne mature. Prema kalendaru provedbe ispita, koji je objavio Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja danas su se pisali informatika i politika i gospodarstvo. Prvi dio hrvatskog, ispit i sažetak piše se sutra, a esej u petak. Ispit iz matematike na redu je 27., a engleskog 29. ovoga mjeseca. Svi ispiti završavaju 5. rujna, a privremeni rezultati bit će objavljeni pet dana poslije.

A uoči nove školske godine i iz srednjih i iz osnovnih škola u Ministarstvo obrazovanja stižu zahtjevi za zapošljavanje djelatnika za sigurnost. Većina zahtjeva još se obrađuje, a hoće li sve biti spremno do početka nastave provjerila je reporterka Marina Brcković. Više pogledajte u prilogu 

20.8.2025.
18:31
RTL Danas
Državna MaturaIspitRezultatiSrednje školeDjelatnici Za Sigurnosti
