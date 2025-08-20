Počeo je drugi rok državne mature, evo kada će biti poznati rezultati

ZA PONAVLJAČE /

Počeo je drugi rok državne mature. Prema kalendaru provedbe ispita, koji je objavio Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja danas su se pisali informatika i politika i gospodarstvo. Prvi dio hrvatskog, ispit i sažetak piše se sutra, a esej u petak. Ispit iz matematike na redu je 27., a engleskog 29. ovoga mjeseca. Svi ispiti završavaju 5. rujna, a privremeni rezultati bit će objavljeni pet dana poslije.

A uoči nove školske godine i iz srednjih i iz osnovnih škola u Ministarstvo obrazovanja stižu zahtjevi za zapošljavanje djelatnika za sigurnost. Većina zahtjeva još se obrađuje, a hoće li sve biti spremno do početka nastave provjerila je reporterka Marina Brcković. Više pogledajte u prilogu