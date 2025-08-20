Zagrebačka policija savjetuje kako se zaštititi od taksi prevaranata

NOVI INCIDENT /

Vožnju od jednog kilometra u centru Zagreba taksist je turistkinji naplatio nevjerojatnih 1.506 eura. Na Glavnom kolodvoru je vidjela muškarca koji joj je ponudio prijevoz uz opasku kako prima samo gotovinu. S obzirom da se vozila do obližnje Frankopanske ulice gospođa nam je objasnila kako je mislila da će 60-ak eura, koliko je imala kod sebe, biti dovoljno, no konačna cijena bila je 150 eura.

Vozač je zatim pozvao kolegu da donese POS uređaj kako bi mogla platiti karticom. Šokirala se kad je vidjela da je umjesto 150 eura, naplatio 1506. Vlasnik obrta je nakon medijskih objava, vratio novac oštećenoj.

Taksisti su često prve osobe s kojima turisti stupaju u kontakt kad dođu u Hrvatsku. Slučaj turistkinje s Novog Zelanda nije jedini takav. Voditelj Službe za prevenciju PU Zagrebačke Davor Tor ističe da je policija saznala za slučaj turistkinje službenim putem, dakle postojala je prijava.

Komentirajući današnji incident Tor priznaje da se u dinamici Zagreba takve situacije ne viđaju često. "Vrlo bitno je kazati da svi oni koji legalno koriste mogućnosti koje su im omogućene kroz cjenike, trebaju se kad-tad zapitati je li to moralno i etički zakonski pošteno. Imamo 700-800 prevara godišnje, policija razriješi njih 80 posto", kazao je. Više doznajte u priči Tee Mihanović.