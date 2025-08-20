IZVRŠNI ODBOR /

Tomislav Globan pojasnio povećanje trajanja mandata u Dinamu s četiri na pet godina

Članovi skupštine Dinama jednoglasno su usvojili novi statut kluba i time stvorili temelje za prve potpuno demokratske izbore u klupskoj povijesti. Svako mjesto u skupštini birat će članovi kluba po načelu jedan član - jedan glas. Pravo na ovim izborima imat će svi oni koji su minimalno posljednje dvije godine bili članovi kluba. Broj kandidacijskih lista nije ograničen, a najveće promjene zahvatit će ulogu predsjednika Uprave i predsjednika kluba koji će spojiti u jednu, onu presdjednika kluba, a maksimalno će moći dobiti dva mandata na pet godina. Velimir Zajec danas je potvrdio kako se neće knadidirati za tu ulogu

20.8.2025.
17:15
SPORTSKI.NET
Dinamo
