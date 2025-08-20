Delije na aparatima: Legendarni Brazilac se oglasio nakon bolnog poraza Crvene zvezde

Crvena zvezda u utorak je izgubila prvu utkmicu play-offa Lige prvaka od ciparskog Pafosa, a nakon utakmice oglasio se legendarni brazilski branič David Luiz, novi član te ciparske momčadi koji nije sudjelovao u susretu u Beogradu.

Pafos je u Beogradu pobijedio Crvenu zvezdu sa 2-1 u utakmici koja je krenula loše po Srbe već na samom početku. Naime, Pafos je poveo već nakon 38 sekundi susreta lijepim golom Joaoa Correie sa 20-tak metara. Ciprani su u 52. minuti povećali prednost. Timi Elšnik je skrivio jedanaesterac igrajući rukom, a Pepe je bio siguran s bijele točke. Šest minuta kasnije i domaćin je dobio kazneni udarac nakon što je rukom igrao i Bruno. Bruno Duarte je pucao, Neofytos Michail je obranio, ali je Duarte pospremio odbijanac u mrežu.

Nogometši Pafosa će, dakle, u uzvrat na svom terenu ući s prednošću od jednog gola.

Nakon utakmice Luiz je na društvenim mrežama pohvalio svoju novu momčad.

Laku noć! Idemo nastaviti raditi! Naprijed, Pafos", napisao je.

